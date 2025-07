P3 inicia les obres d’urbanització a Mas Sunyer, pas previ a la construcció de la nau logística

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

L’empresa P3 Logistic Parks, especialitzada en l’adquisició, la gestió i la promoció de magatzems, ha començat les obres d’urbanització del sector H-12 Mas Sunyer, just davant de Jardiland. Tal com ha pogut saber Diari Més, és el pas previ a la fase de construcció, que permetrà alçar-hi una nau logística, amb magatzem i oficines, de grans dimensions, equivalent a quinze camps de futbol.

L’actuació arriba més tard del previst, atès que, segons es va detallar el 2023, l’objectiu era encetar els treballs constructius la segona meitat del 2024 i que finalitzessin a mitjan 2025. En la presentació del projecte, el director general de P3 a Espanya, Javier Mérida, va destacar que, amb el desenvolupament, es busca satisfer la demanda existent de sòl a Catalunya per a la distribució regional i internacional.

De fet, un dels factors determinants per a la companyia va ser la ubicació estratègica de l’enclavament, atès que en la seva rodalia es trobaran infraestructures com l’Aeroport de Reus, l’estació intermodal, l’actual parada de l’alta velocitat, el Port de Tarragona o les carreteres T-11, AP-7 i A-7.

Per la seva banda, el territori espera amb els braços oberts la iniciativa logística. La Cambra de Comerç de Reus manifesta «el seu suport decidit» al projecte «tant per la seva dimensió com per la seva adequació estratègica a les necessitats del territori». «L’inici de les obres d’urbanització i la consolidació del solar en una única pastilla constitueixen un pas rellevant que referma el potencial logístic de la zona sud de Catalunya», destaca la corporació.

L’ens considera que la iniciativa pot tenir «un efecte tractor sobre l’economia local i comarcal, incentivant la creació d’ocupació, directa i indirecta, i fomentant el desenvolupament de sectors auxiliars com el transport, l’alimentació o la indústria química». A més, valora la proposta «com una oportunitat única per atraure operadors logístics de gran escala, reforçant la competitivitat del territori».

La Cambra analitza que el conjunt del Camp de Tarragona conforma ja «un clúster logístic consolidat, que dona servei a empreses líders en gran consum, alimentació i petroquímica». El projecte de P3 a Reus «contribuirà a reforçar aquesta especialització territorial, facilitant la consolidació d’una oferta logística moderna, sostenible i orientada al futur».

Per tot plegat, la institució reitera la seva «col·laboració activa» per facilitar la implantació d’operadors logístics interessats i es compromet a treballar «conjuntament amb les administracions competents i els agents econòmics per agilitzar tràmits, promoure el projecte en fòrums especialitzats i captar inversió de valor afegit».

«En conclusió, el projecte de P3 s’alinea plenament amb l’estratègia de desenvolupament econòmic del territori, apostant per la logística sostenible, l’eficiència energètica i l’atracció d’inversió productiva. La seva execució suposarà un punt d’inflexió fonamental en la consolidació del Camp de Tarragona com a plataforma logística mediterrània de referència», conclou.