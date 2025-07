Una nova eina connecta productors d'aliments amb iniciatives socials per aprofitar excedents

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Una nova aplicació digital permetrà connectar productors agroalimentaris amb iniciatives socials per aprofitar els excedents que es generen al camp i reduir el malbaratament de menjar. L'eina s'ha batejat com a Soulfood i permetrà els agricultors avisar d'estoc sobrant a les entitats per tal que la puguin passar a recollir abans que es destrueixi.

Algunes dades apunten que un terç dels aliments que es generen al planeta acaben a les escombraries. El projecte s'ha dut a terme amb la participació de l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Reus, el Clúster TIC Catalunya Sud, la Fundació Espigoladors, el Centre Social El Roser i entitats i administracions de Romania, Grècia i Lituània, amb el suport de la Unió Europea.