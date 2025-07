Reus ultima un conveni amb els pàrquings privats i públics per estacionar dins la ZBE

Una de les entrades a la ciutat de Reus on hi ha un cartell de ZBE.ACN

L'Ajuntament de Reus treballa per enllestir un conveni amb els pàrquings privats i públics inclosos a la Zona de Baixes Emissions (ZBE). El document pretén assegurar zones d'aparcament on estacionar els cotxes dins la ZBE. «Els vehicles que no compleixin amb la normativa i que vagin a comprar a aquests establiments, no hi haurà cap problema, igual que en pàrquings públics i privats» sempre que estacionin en aquests aparcaments, ha afirmat la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez.

D'altra banda, el consistori insisteix en què la zona delimitada per aplicar la ZBE correspon al 34% del nucli residencial, lleugerament superior al 25% mínim que marca la llei. Es tracta d'una àrea on viu el 66% de la població de la ciutat.

El consistori reusenc preveu reunir-se en les pròximes setmanes amb els aparcaments que s'inclouen a la ZBE, tant si són públics, privats o d'establiments comercials, i tractar els detalls d'un conveni que ha d'habilitar l'estacionament de vehicles a l'interior de l'àrea afectada. «Ha de quedar clar que els cotxes continuaran entrant, que podrem anar els dies de cada dia a Reus perquè tenim els pàrquings i llocs habilitats per poder entrar. Ara mateix, per circular per la ciutat deixem els nostres cotxes als aparcaments públics», ha insistit la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez.

Per contra, aquells vehicles amb etiqueta B que no siguin de residents a Reus hauran de ser inscrits en un registre a partir del 2028. En canvi, la resta de vehicles que paguin l'impost de circulació a la ciutat seran inscrits d'ofici en aquest registre. Alhora, l'ordenança preveu que els cotxes considerats contaminants no residents puguin entrar fins a 24 dies a l'àrea sense necessitat d'estar inscrits, un període que s'incrementarà fins als 52 dies en cas de ser resident.

Una altra de les singularitats de l'ordenança reusenca és que no serà obligatori portar l'etiqueta del vehicle visible, ja que el sistema de lector de matrícules instal·lat als diferents punts de la ZBE identifica de forma automàtica el tipus de cotxe que entra a la zona.

De moment, la ZBE es troba en període de prova fins el 30 de setembre d'enguany; a partir de l'octubre s'iniciarà la primera fase, on no es contemplen sancions per als infractors. La normativa s'aplicarà de dilluns a divendres, en horari de set del matí a set del vespre, excepte els festius i els caps de setmana. Amb tot, fins al 15 de juliol s'han resolt 368 consultes de la ciutadania i entitats relacionades amb dubtes sobre l'afectació de la ZBE.