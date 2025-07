Cristinini i Cristina Caamiña (T-Systems) seran ponents a la jornada Woman in Tech 2025

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La jornada Woman in Tech, impulsada pel Clúster TIC Catalunya Sud i que vol posar en relleu el talent femení en els sectors tecnològic i digital, celebrarà el 10 de setembre a firaReus una nova edició. En aquesta ocasió, comptarà amb dues ponents de renom: Cristinini, creadora de contingut digital, i Cristina Caamiña, vicepresidenta de Global Delivery Centers de T-Systems.

Cristina López, més coneguda com a Cristinini a Internet, s’ha convertit en una de les figures més influents del món de l’streaming i la creació de contingut digital i ha esdevingut una referent per a les joves interessades en els videojocs, la comunicació i la tecnologia. La salouenca compta amb més d’1,2 milions de seguidors a YouTube, Instagram i X, i supera els 3,2 milions a Twitch.

Per la seva banda, Cristina Caamiña, vicepresidenta de Global Delivery Centers de T-Systems, compartirà a l’esdeveniment la seva experiència en el lideratge d’equips i en projectes de transformació digital des de l’àmbit corporatiu.

La jornada es completarà amb una taula rodona formada per professionals destacades del sector tecnològic. Tindrà lloc a firaReus Events el dimecres 10 de setembre, a les 10.30 hores. L’entrada a la Woman in Tech serà gratuïta i estarà oberta a professionals, estudiants i públic en general interessat en la innovació i la transformació, però requerirà inscripció prèvia. Les invitacions ja estan disponibles, a través de la pàgina web https://www.inntuyo.com/jornada-woman-in-tech-2025.

Més talent femení

El Clúster TIC Catalunya Sud posa en marxa aquesta iniciativa en el marc del programa Woman in Tech, que és possible gràcies al suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i dels fons europeus Next Generation. El projecte Woman in Tech respon a la «necessitat de contribuir a revertir la baixa representació de dones al sector TIC i fomentar noves vocacions tecnològiques entre les joves, trencant estereotips», destaca l’entitat.

Una de les potes de la iniciativa és la formació i la retenció del talent tecnològic femení. Això contribueix a fer visible el talent femení del sector, tot consolidant la Catalunya sud com a pol tecnològic amb una perspectiva inclusiva de gènere. Al llarg del 2025, el programa ja ha agrupat diferents activitats, com un webinar amb professionals d’empreses tecnològiques.