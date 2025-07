Reus crearà una línia d’ajuts addicional perquè més famílies puguin tenir beca menjador

El Consell Comarcal del Baix Camp gestionarà les beques menjador de les famílies reusenques a partir del curs escolar 2025-26. L’Ajuntament s’encarregava de tramitar els ajuts fins a l’any passat, però, a partir d’ara, s’ha decidit deixar a l’ens supramunicipal, que també s’ocupa de la resta de localitats del territori, la competència delegada per la Generalitat de Catalunya.

Així i tot, el consistori no se’n desentendrà: ha creat una nova línia d’ajuts per afavorir la conciliació, destinada a la ciutadania que no rebi la subvenció del Consell Comarcal, però que necessiti utilitzar el servei de menjador. Els diners s’adreçaran als alumnes del segon cicle d’Educació Infantil i dels ensenyaments obligatoris, matriculats en centres educatius sufragats amb fons públics, que per motius de conciliació emprin el servei de menjador, però que no siguin beneficiaris de l’ajut individual per no encaixar amb els llindars de la Generalitat.

Segons les bases reguladores, aprovades inicialment per Junta de Govern Local, podran esdevenir beneficiaris els progenitors, tutors o encarregats de la guarda i custòdia del menor que estiguin en una situació laboral activa i que resideixin i estiguin empadronats a Reus. En el cas de dos responsables, si un treballa i l’altre no, no es tindrà dret a l’ajut. També s’establiran uns llindars d’ingressos anuals per unitat familiar, que es determinaran en cada convocatòria.

L’import de la línia de subvencions s’anirà concretant amb les edicions i estarà subjecte de la disponibilitat pressupostària. Per al curs 2025-26, la convocatòria de l’Ajuntament de Reus no s’obrirà fins que el Consell Comarcal no hagi resolt la seva, en principi, de cara a setembre. Fonts municipals remarquen que l’objectiu és que més gent pugui tenir una beca menjador. Així mateix, subratllen que, primer, les famílies s’han d’adreçar a l’òrgan comarcal.

El Consell Comarcal del Baix Camp preveu respondre unes 7.000 sol·licituds, amb una dotació econòmica que ronda els 6,4 milions d’euros. L’objectiu de les beques és donar suport a les famílies amb dificultats econòmiques per fer front a les despeses que suposa l’assistència al servei de menjador escolar dels seus fills. Els ajuts poden ser del 70% o del 100% del preu diari del menjador, que varia segons l’escola del demandant.

En cap cas es podrà superar el màxim de 7,54 euros per alumne i dia si el centre té un espai de 2,5 hores al migdia o de 7,13 euros si facilita dues hores. Poden ser beneficiaris els infants que estudiïn entre segon d’Educació Infantil i sisè de Primària durant el curs 2025-26. Per a la resolució, es tindrà en compte la renda familiar i la situació particular —conceptes com família nombrosa, monoparental, discapacitat, acollida en família extensa o expedient obert a Serveis Socials—.

El president sortint del Consell Comarcal del Baix Camp i nou vicepresident de l’òrgan, Ernest Roigé, expressa que la voluntat és que «tot això rutlli i que les beques que s’hagin de fer es facin», de forma que, si bé assumir la tramitació dels ajuts de les famílies reusenques implica «més feina» i més personal per a l’ens, «evidentment ho tirarem endavant».

Els darrers anys, l’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l’Ajuntament de Reus va dur a terme diversos estudis sobre el cost de la gestió d’aquestes beques. Les conclusions indicaven que els resultats, en termes d’eficiència, no eren positius, principalment a causa de la complexitat administrativa del procediment, el temps requerit per a la tramitació i el cost elevat de gestió en relació amb l’import atorgat. Per aquests motius, es va decidir no renovar el conveni de col·laboració i deixar la competència delegada en mans del Consell Comarcal.