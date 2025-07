Reus comptarà amb un espai d’acollida temporal de gats

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus avança en la creació d’un espai de gestió municipal d’acollida temporal de gats i n’ha aprovat l’adjudicació de les obres de construcció a Oumeskur Construcciones y Obras SL per un import de 202.551,25 euros (IVA inclòs)

L’espai d’acollida estarà destinat als gats ferals, és a dir, aquells que s’han adaptat a viure en llibertat i ja no es poden considerar gats domèstics. El nou equipament en facilitarà la seva gestió. El projecte preveu l'acollida, gestió i recuperació de fins a 150 gats susceptibles a donar-los en adopció que garanteixi el seu benestar.

Amb aquest equipament, l’Ajuntament s’adapta a la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i benestar dels animals, la qual regula que «el municipi haurà de comptar amb un lloc adequat amb espai suficient i condicionat per la retirada temporal de la seva colònia de gats en cas de necessitat».

Daniel Rubio, regidor de l'Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública afirma que «aquest espai ajudarà a garantir el benestar d'aquests animals donant compliment a la normativa vigent, i complementa les polítiques de benestar animal que porta a terme l’Ajuntament i, en especial, l’espai web per facilitar l'adopció de gossos i gats».

L’espai d’acollida temporal de gats es construirà en una parcel·la de l’avinguda de Constantí, en un emplaçament amb poca interferència entre les persones i els animals, i amb una construcció amb la mínima intervenció possible en el medi natural.

El projecte vol dotar a l’espai tancat de condicions agradables a nivell perceptiu tant per als gats com als usuaris, i utilitzar sistemes constructius senzills i de ràpida execució.

L’edifici s’organitza en tres blocs: un acollirà la sala de veterinària, administració, una cambra higiènica i un cobert; el central serà un pati d’esbarjo dels gats, enreixat als laterals i sostre per a evitar fugues; i el tercer disposarà de tres casetes d’acollida i un magatzem per a pinso i altre materials per a cura dels gats.