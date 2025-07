L’Ajuntament de Reus preveu iniciar les obres de reforma del carrer Doctor Ferran després de l’estiu

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus preveu que les obres de la primera fase de la remodelació del carrer Doctor Ferran comencin entre finals d’agost i principis de setembre. Així ho va anunciar el govern municipal durant la presentació d’ahir dels 2.087.700 d’euros en inversions pel que fa a projectes de manteniment de la via pública per aquest 2025. Dins d’aquest pressupost hi ha una partida de 50.000 euros que anirà destinada a l’actuació al carrer Doctor Ferran que, en aquesta primera fase, contempla una inversió de més de 400.000 euros.

Per una altra banda, el Pla de voreres és el que s’emporta la part més gran del pastís amb 541.700 euros que inclourà l’arranjament de voreres dels carrers Domènech, Bernat Cabrera, Constantí, Roger de Belfort, Escornalbou i Castella i l’avinguda Pere el Cerimoniós. També preveu actuacions de millora de l’accessibilitat i passos de vianants en els carrers Morell, Pere de Benavent i de Santes Creus i al passeig dels Plàtans i la instal·lació de rajoles guia.

«Per nosaltres és una prioritat el manteniment de la via pública i per aquest motiu hem anat incrementant les partides i actualment és l’àrea amb més inversió de l’Ajuntament», va reivindicar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. Per la seva banda, el regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, va qualificar el pla «d’històric» en assolir per segon any consecutiu els 2 milions d’euros.

Un altre punt important i que el regidor va considerar que era «molt necessari» és el Pla d’asfaltat, amb un total de 496.000 euros. Es reasfaltarà el paviment en mal estat dels carrers de Terol, Lepant, Sant Carles, Castella, Astúries, Bernat Cabrera i General Moragues, les avingudes President Macià, Vidal i Barraquer i Pere el Cerimoniós i el passeig Sunyer.

Novetats a Mas Iglesias

També s’ha destinat una dotació de 400.000 euros al Pla d’espais lúdics, amb la millora d’espais de jocs infantils o per a gossos. «En aquest cas ens centrarem en Mas Iglesias, una zona en expansió, amb una nova escola bressol i nous habitatges. Així que crearem una gran àrea de jocs infantils al parc de Mas Iglesias i amb elements singulars que acompanyaran l’entorn», va afirmar el regidor de Via Pública.

Alhora, en aquest àmbit d’espais lúdics ja s’han adjudicat les millores del Parc del Trenet o dels jocs infantils a la plaça Europa. Per un altre costat, també s’ha confirmat que, tal com va avançar el Diari Més, es crearà un nou aparcament dissuasori a prop de l’avinguda de Sant Bernat Calbó i al costat del carrer Múrcia, fora de la futura zona de baixes emissions i que disposarà d’una setantena de places.

Altres inversions considerables són el Pla de jardineria, que creix fins als 350.000 euros o el pla d’enllumenat, amb 200.000 euros previstos. «Ja estem començant a redactar projectes i licitacions. Ens agradaria que els terminis fossin més ràpids, però segurament alguns projectes els comencem a veure aquest 2025 i d’altres a inicis del 2026», va explicar el regidor Marcos.