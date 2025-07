Detenen un jove de 21 anys per dos robatoris violents a persones grans a Reus

Agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Reus van detenir el passat 9 de juliol un home de 21 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació comesos al mateix punt de la ciutat, així com per dos delictes de lesions.

El primer dels fets va tenir lloc el 3 d’abril, quan un home de 78 anys va ser víctima d’una estrebada al carrer Mercè Rodoreda. El lladre li va arrencar la motxilla i, en la caiguda, la víctima va perdre el coneixement i va patir una fractura de maluc que va requerir intervenció quirúrgica i un llarg procés de recuperació.

El segon robatori es va produir el 17 de juny, novament al mateix indret. En aquesta ocasió, l'agressor va actuar contra un home de 69 anys, a qui va fer caure violentament a terra provocant-li una ferida profunda al cap que va necessitar punts de sutura. El lladre li va sostreure una cadena d’or valorada en més de 1.000 euros.

Gràcies a les descripcions facilitades per les víctimes i testimonis, així com a objectes que l’autor va perdre durant la fugida i les imatges de càmeres de seguretat, els investigadors van poder identificar el presumpte autor. En un escorcoll al seu domicili, els Mossos van localitzar peces de roba que coincidirien amb les utilitzades en ambdós fets.

El detingut va passar a disposició judicial aquest dissabte davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus. La investigació continua oberta per esclarir si el jove podria estar relacionat amb altres fets similars.