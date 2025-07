Desallotgen els veïns d'un edifici del Raval Robuster de Reus per un incendi en un dels pisos

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en un pis del Raval Robuster de Reus. L'avís l'han rebut a les 00.25 hores i s'han desplaçat fins al número 32 a un edifici de planta baixa més quatre pisos.

Els bombers han localitzat el foc en un dels pisos que es troba en procés de rehabilitació, per la qual cosa no hi havia cap persona a l'interior. El foc ha cremat material d'obra en una habitació.

El cos d'emergències ha demanat als veïns de l'edifici que es confinessin i quan ha estat segur han procedit al seu desallotjament. Un cop han ventilat l'edifici els veïns han pogut tornar a les seves cases. No hi ha hagut danys personals.