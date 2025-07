Vermuts Miró compra Vermouth Perucchi.

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Vermuts Miró (Emilio Miró Salvat, SAU), que forma part del grup empresarial MaserGrup amb base a Reus, propietat de l’empresari Xavier Martinez, reforça el seu lideratge al mercat espanyol ampliant el seu portafoli amb la Marca Perucchi, amb el seu perfil artesà i premium.

Perucchi està posicionada actualment com la quarta en el rànquing de vendes del segment premium del mercat del vermut a Espanya en volum, segons la consultora de vins i espirituosos internacional IWSR.

Perucchi 1876, té en aquests moments tres unitats de negoci, (1) l’elaboració i comercialització de vermuts i licors, (2) la distribuïdora de vins, caves i vermut DVVD Barcelona, dirigida als clients d’hostaleria de l’àrea metropolitana de Barcelona i (3) la botiga de vermuts, vins i licors VINS&CO, del carrer Aribau 177 de Barcelona, que disposa del assortiment més important i extens de la ciutat, en referències de km0.

Perucchi és la primera marca elaboradora de vermut a Espanya, des de 1876. El seu fundador va ser Augustus Perucchi, que procedent de Torí (Itàlia), es va establir a Barcelona en aquell any, on va residir fins als seus últims dies sense tenir descendència. A dia d’avui, es manté la fórmula original de 1876, en el nostre vermut Perucchi Gran Reserva, icona de la Marca i la referència més venuda del portafoli.

La fórmula secreta de Perucchi Gran Reserva està composta per 50 botànics naturals, base de vi blanc d’alta qualitat, principalment macabeu i sucre. Després de la maceració en alcohol dels botànics, la mescla està una mitjana de tres anys envellint per un procés anomenat de soleres i criadores en fudres de 4.500 litres a 9.000 litres, originaris de 1876. Per tant, en cada ampolla de Perucchi, podria haver-hi alguna gota del seu any de fundació.

Addicionalment a la seva línia premium i super-premium de vermuts, Perucchi 1876 elabora un aperitiu exclusiu Spritz, amb mandarina i taronges amargues i licors d’alta qualitat, com Limoncello, Arancello i licor de Cafè, totes fórmules originals italianes de principis del segle XX.

Amb l’adquisició de Perucchi 1876 per part de Vermuts Miró ambdues marques sortiran beneficiades per múltiples sinergies que es generaran, tant a nivell industrial com a nivell comercial, ja sigui al mercat nacional HORECA i canal modern d’alimentació. Perucchi exporta a més de 10 països, sent els Estats Units el seu principal mercat, així com en la venda online.

Perucchi continuarà amb les seves tres unitats de negoci (elaboració, distribució i retail) actives i reforçades i amb tot el personal, que mantindrà les seves categories laborals, els seus salaris i les seves antiguitats, subrogant-se a la nova companyia. Es preveuen uns creixements anuals del grup Miró-Perucchi de doble dígit en els pròxims anys, consolidant-se el lideratge en elaboració i el reconeixement al mercat.

Sobre MaserGrup

MaserGrup, fundat per Xavier Martinez el 1997, és un dels principals grups empresarials de la província de Tarragona, conformat per les empreses Tecnol, Fruselva i Miró, entre altres, competint en diversos sectors, que el converteixen en una de les companyies més diversificades del sud de Catalunya. També és propietari de la Casa Navàs a Reus, joia representativa del modernisme europeu, que manté tot el seu mobiliari interior original.

Es tracta d’un dels edificis més visitats de les comarques de Tarragona. MaserGrup, que dona feina a més de 1.200 persones en tres continents, estima facturar 230 milions d’euros el 2025, amb un creixement d’un 50% respecte l’exercici anterior, especialment degut al desenvolupament de Fruselva Global, S.A., gran locomotora del grup, amb tres fàbriques globals i presència comercial a més de 60 països.