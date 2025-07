La Tronada esclata a Reus: neix un nou epicentre de cultura

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

Dijous passat es va inaugurar a la capital del Baix Camp La Tronada, un nou espai de promoció i gestió cultural, impulsat per l’Escola de Terrer i Anima’t, dues entitats amb llarg recorregut i arrelament al territori.

L’Escola de Terrer és la impulsora del Festival Terrer Priorat, que té com a lema Vi, patrimoni i arts en viu, i que enguany arriba a la IX edició.

Aquest mes de maig, a més, Terrer ha celebrat per primera vegada el Terrer Empordà, coincidint amb el 50 aniversari de la DO Empordà.

L’associació cultural Anima’t, per la seva banda, va néixer el 1994 amb la voluntat de dotar el Camp de Tarragona d’una programació estable de cultura contemporània. L’entitat és responsable entre altres projectes del programa Reus Cultura Contemporània (RCC) o del Refugi Sonor de Tarragona, i des de la seva creació han programant més de 1.000 concerts i esdeveniments culturals.

Aquest nou espai, explicaven Blai Rosés i Jacob Dalmau, responsables de Terrer i Anima’t, «serà un lloc de treball compartit orientat a promoure la música, la cultura i el territori, que sorgeix de la col·laboració de les dues entitats, tot i que és un espai obert a més gent».

El local, que també està orientat a oferir serveis i espais per a professionals de la gestió cultural, es troba al número 1 del carrer Joaquim Santasusagna de Reus.

La presentació, que va aplegar amics i col·laboradors de les dues entitats, així com agents culturals del territori, es va cloure amb el concert del músic mallorquí Miquel Serra. Aquest concert va servir per donar el tret de sortida de la programació del RCC d’aquesta temporada, que es va presentar el mateix dijous, i que consta d’un total de dotze concerts amb setze artistes i grups, combinant artistes emergents i altres ja consolidats, i oferint una programació estable fora dels consums més estandarditzats. La programació de RCC se centra a Lo Submarino i en els Concerts modernistes en espais emblemàtics de la ciutat de Reus.

El Festival Terrer Priorat, per la seva banda, també va presentar el cartell de l’edició d’enguany, que arrencarà el 30 d’agost i s’allargarà fins al 7 de desembre, combinant música, arts visuals, poesia, dansa i pensament, en complicitat amb viticultors i gestors del territori.

El cartell d’enguany s’ha fet a partir de fotografies del naturalista vallenc Màrius Domingo, i mostra diverses aus que es troben en el Priorat. Quant a la programació, el Terrer 25 inclou espectacles de Judit Neddermann, Pepa Plana o Borja Penalba entre altres.