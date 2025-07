Resolt un crim relacionat amb un desaparegut a Reus fa 20 anys, a només tres mesos de prescriure

Vehicles policials a la finca on es van trobar les restes òssies.Mossos

El misteri de la desaparició de Juan Manuel Leiva, veí de Reus desaparegut el setembre de 2004, ha estat resolt dues dècades després gràcies a una sèrie de girs inesperats en la investigació. El cas va tornar a reobrir-se l’any 2021, quan es van localitzar restes òssies en una finca de Riudecols, que han estat finalment identificades com les del desaparegut.

La seva filla, Jéssica, mai no va creure la versió oficial que apuntava a una desaparició voluntària. Així ho va declarar al diari El País en una entrevista publicada el passat mes de juny.

La desaparició va ser denunciada per la germana de Juan Manuel Leiva el setembre de 2004. En aquell moment, la policia va trobar indicis que apuntaven a una fugida planificada: la seva furgoneta estava estacionada prop de l'estació de trens de Tarragona, i es van registrar trucades des de França en què algú suplantava la seva identitat. No es va localitzar el cos ni cap prova que suggerís violència, fet que va provocar que el cas quedés estancat durant anys.

Tot va canviar el 2021, quan van aparèixer restes humanes semi-enterrades amb una manta i correctament lligades a una zona rústica de Riudecols. Una primera autòpsia va revelar clar indici de mort violenta, possiblement per arma blanca, però sense la identificació de la víctima. Tot i que en un primer moment no es van poder identificar, la investigació va fer un nou gir quan la germana de la víctima va acudir a la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Reus per revelar que una persona li havia confessat els noms dels presumptes autors del crim: l’exdona de Juan Manuel Leiva i la seva parella d’aleshores.

A partir d’aquesta declaració, el cas es va reobrir i es van analitzar mostres d’ADN de les filles de la víctima. Els resultats van confirmar que les restes òssies trobades corresponien a Juan Manuel Leiva.

La principal hipòtesi de la investigació és que l’exdona i la seva parella —que residien en una masia a menys d’un quilòmetre del lloc on es va trobar el cos— van atraure la víctima fins al lloc i el van assassinar amb una arma blanca. L’objectiu presumptament hauria estat quedar-se amb el control de l’empresa familiar de Leiva.

L’exdona de la víctima va ser detinguda i es troba actualment en presó provisional des del mes de juny passat. La seva parella, també investigada com a còmplice, va morir l’any 2022 per causes naturals.

El cas estava a pocs mesos de prescriure quan es van detenir els implicats al juny de 2025. Ara, amb la causa oberta i una de les acusades sota custòdia judicial, comença la fase d’instrucció abans del judici.