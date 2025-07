El PSC treu pit dels dos anys de mandat a Reus i reivindica el seu paper transformador

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

El grup municipal del PSC va fer ahir al migdia balanç de mig mandat al capdavant de l’Ajuntament de Reus en un acte obert al públic a l’avinguda dels Castellers on un centenar de persones es van reunir per escoltar a l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.

Qui va guanyar les eleccions l’any 2023 a Reus va afirmar que han estat «dos anys intensos» liderant la ciutat amb la voluntat de «transformar-la». «Pensem en algun projecte de transformació d’aquesta ciutat i qui liderava l’Ajuntament en aquell moment. Poso les dues mans al foc que tots aquells projectes els han liderat alcaldes socialistes. Tots tenen segell socialista. Reus no es transforma si no està liderat pel PSC», va reivindicar Guaita.

Per una altra banda, també va enviar un missatge a l’oposició, que sense referir-se a ningú en concret, els va convidar a deixar els crits i començar a treballar. A més, es va mostrar com l’alcaldessa de tothom: «A mi m’agrada que tothom sumi i treballar per la majoria. No hem vingut a treballar per cap partit polític o minoria privilegiada, tots els vots valen el mateix, visquis al nord, sud, est o oest de Reus».