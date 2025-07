Eurecat impulsa la innovació a la indústria alimentària per trobar noves alternatives proteiques

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

El centre tecnològic Eurecat Reus ha desenvolupat noves tecnologies per impulsar la innovació en la indústria alimentària. Un exemple és el digestor automatitzat, que permetrà l’anàlisi de la digestibilitat i la qualitat nutricional de noves fonts proteiques. El digestor simula l’aparell digestiu humà i permet l’avaluació in vitro al laboratori, tenint en compte els criteris recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

El sistema s’ha dut a terme dins del projecte Microgut, aprovat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i finançat pels fons Next Generation de la Unió Europea, que inclou el desenvolupament d’un bioreactor i dispositius organ-on-chip per a la recreació del microambient del còlon humà.

El programa també explora l’avaluació de les propietats tecnofuncionals de vint proteïnes alternatives a la d’origen animal, així com l’impacte de diferents processos industrials propis de la indústria càrnia en la digestibilitat i la qualitat proteica dels productes resultants.

El director de Mercats d’Eurecat, Roger Font, apunta que «amb solucions tecnològiques avançades com aquestes, Eurecat reafirma el seu compromís amb una cadena de valor agroalimentària més eficient, saludable i sostenible». «Aquestes tecnologies capdavanteres a l’abast de la indústria faciliten els assajos i els estudis de digestibilitat i qualitat proteica de noves fonts de proteïna», detalla la responsable de negoci del Mercat d’Alimentació del centre tecnològic, Carol Benedí.

El director de l’àrea de Biotecnologia, Antoni Caimari, exposa que «la biotecnologia està avui immersa en l’optimització de tecnologies que afavoreixen la capacitat de simular els entorns biològics en un laboratori a petita escala».

Eurecat impulsa també innovacions en l’àmbit de la transformació alimentària, com els processos de fermentació en fase sòlida, mitjançant els quals es desenvolupen nous ingredients proteics i fermentats amb aplicacions en productes carnis, tot millorant el perfil sensorial i les propietats funcionals i nutricionals. Aquestes tecnologies permeten treure valor de subproductes agroindustrials i excedents d’origen vegetal amb l’elaboració de nous ingredients per impulsar l’economia circular al sector.

Millora per a la salut

El centre tecnològic ofereix serveis d’innovació a les empreses en postbiòtics, aliments funcionals i ingredients bioactius, segurs i beneficiosos. En aquesta línia, participa en el projecte Senvafun, liderat per l’empresa Fruselva, que té com a objectiu principal produir nous aliments innovadors i sostenibles que permetin reduir el risc de patir osteoartritis i sarcopènia o pèrdua de massa muscular, contribuint així a un envelliment més saludable i al benestar de les persones grans.