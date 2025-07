Eurecat estudia els efectes dels plàstics en la salut de les embarassades i els nadons

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Un estudi europeu analitza com els disruptors endocrins poden alterar el sistema hormonal de les dones embarassades i dels nadons durant els primers 18 mesos de vida.

Es tracten de compostos químics que «trobem en el nostre dia a dia pràcticament a tot arreu, des dels aliments als cosmètics i els productes de neteja, i que poden tenir efectes perjudicials per a la salut», detalla la investigadora principal del projecte, Noemí Boqué, de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat.

L’anàlisi forma part del projecte europeu Hypiend, coordinat per Eurecat Reus, i es durà a terme a Espanya, Polònia i Bèlgica amb més de 800 participants. Boqué esmenta que gran part del contacte amb aquestes substàncies es genera a través de «productes químics que no es troben a la naturalesa», com els plàstics o els pesticides.

L’estudi va encetar-se arran de la preocupació d’uns pediatres per l’aparició cada vegada més freqüent de la pubertat precoç. «La hipòtesi és que pot ser per la presència d’aquests compostos a l’organisme, que interfereixen amb el sistema hormonal i fan que apareguin aquestes característiques abans d’hora», assenyala la investigadora, que afegeix que altres afectacions, com malalties còrniques, obesitat o diabetis, també s’han relacionat amb la presència dels compostos químics.