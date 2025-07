Un estudi de l’Hospital de Reus mostra els beneficis pels pacients de la presència de familiars a l’UCI

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) ha dut a terme un estudi el qual demostra que l’acompanyament familiar nocturn amb els pacients de l’UCI redueix la possibilitat de desenvolupar deliri. L’estudi va analitzar a tots aquells pacients que van ingressar a l’UCI del Sant Joan de Reus durant l’any 2024 i van fer una estada de més de 24 hores, que suposa una suma d’uns 650 pacients aproximadament.

«Hem analitzat quins pacients van fer deliri i quins no i quins pacients van estar acompanyats i quins no. En creuar les dades vam veure que aquells pacients acompanyats per un familiar durant la nit desenvolupaven un 50% menys deliri que els que no estaven acompanyats», apunta el supervisor d’infermeria de l’UCI de l’HUSJR i encarregat de l’estudi, Miguel Querol.

Segons explica l’infermer, el deliri és una síndrome «comuna en l’àmbit hospitalari» que normalment «apareix de manera sobtada» i suposa una «alteració aguda de l’estat mental del pacient». «Es caracteritza per la desorientació i el fet que el pacient no és capaç de mantenir l’atenció», afegeix. En aquest sentit, subratlla que el més important davant d’aquesta situació és treballar la prevenció: «Avui dia es fa més èmfasi de la prevenció del deliri que en el seu tractament una vegada ha aparegut, perquè els tractaments farmacològics no són molt efectius».

Dins d’aquesta prevenció hi ha la disminució del soroll durant la nit o l’acompanyament familiar, especialment a les UCI on l’aparició del deliri sol ser molt més habitual que a la resta d’espais hospitalaris. «S’ha de tenir en compte que a l’UCI els pacients estan greus, estan sols i és un lloc amb molta tecnologia i aquesta fa soroll. Durant el dia més o menys aguantes, però a la nit, que és quan necessites descansar, el soroll dificulta el son reparador i el cansament acumulat pot causar el deliri», afirma.

A més, Querol accentua la necessitat de prevenir el deliri davant dels riscos demostrats que aquest suposa pel pacient: «Està demostrat i tots els estudis comencen dient que el deliri és una síndrome prevalent que augmenta la mortalitat, la morbiditat, els dies d’ingrés a l’hospital i, per consegüent, la despesa sanitària del pacient en qüestió».

Per aquest motiu, l’infermer encarregat de l’UCI de l’HUSJR fa una crida a les famílies perquè facin l’esforç d’acompanyar els pacients durant les seves estades a l’UCI: «Abans les UCI eren llocs hermètics on es deixava entrar molt poc, però ara l’UCI és oberta des de les 13 hores fins a les 8 hores, tan sols durant el matí es tanca perquè és quan es fan les proves. I tot i que nosaltres intentem afavorir que els familiars es quedin amb ells només el 25% dels pacients durant l’any 2024 van estar acompanyats durant la nit».

Ara bé, també admet que encara s’ha de continuar estudiant en aquest àmbit per «introduir més variables» com la gravetat del pacient, si ha estat sedat, si ha estat connectat a un respirador o si ha patit dolor, ja que «són molts factors que poden fomentar l’aparició del deliri».