La Unió de Botiguers i el Tomb de Reus reclamen que la ZBE es delimiti al Tomb de Ravals

Fotografia de l'entrada de l'avinguda del Doctor Vilaseca on hi ha instal·lat un dels cartells informatius de la zona de baixes emissions.

Publicat per Miquel Llaberia

Les entitats comercials mostren la seva disconformitat amb la zona de baixes emissions que a partir l’1 de desembre de 2025 començarà a aplicar restriccions al trànsit per fases a Reus fins al seu desplegament total a partir del 31 de desembre de 2027.

En una reunió celebrada el passat dimarts 8 de juliol al vespre entre aquestes entitats i tècnics de l’Ajuntament de Reus les associacions comercials van compartir els seus dubtes amb l’administració local. «La trobada formava part de la fase d’informació, comunicació i difusió de l’ordenança i la posada en marxa de la ZBE. Es van posar sobre la taula dubtes i neguits propis del desconeixement», expliquen fonts del consistori a Diari Més.

Per la seva banda, les entitats comercials van detallar quines han estat algunes de les mesures que els han semblat més preocupants sobre la nova ordenança. «Un dels punts que els vam preguntar és per què la superfície que cobreix la zona de baixes emissions a Reus és tan gran, d’un 66% del sòl urbà, quan a la normativa no els exigeix més d’un 25%», va explicar Víctor Perales, membre de la junta del Tomb de Reus.

Un fet que des de la Unió de Botiguers de Reus (UBR) coincideixen i ho consideren «excessiu». Segons el que apunta el Decret 132/2024 de 30 de juliol en l’article 19.1 de la Generalitat de Catalunya, les zones de baixes emissions «han de comptar amb una superfície mínima del 25% del sòl urbà majoritàriament d’ús residencial del municipi». A més, en aquest mateix punt s’accepta que en un termini de 4 anys des de la implementació es comenci amb una superfície inferior que creixi progressivament fins al 25%.

«Ho entendríem en el cas que Reus estiguéssim molt malament pel que fa a la qualitat de l’aire i, per tant, ens haguéssim d’empassar una zona més gran, però no ens consta que sigui així», apunta Perales. Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, durant els últims 364 dies l’estació situada al Mas Tallapedra de Reus (fora de la zona de baixes emissions) hauria detectat un 21% de dies amb una qualitat d’aire bona, un 72% amb una qualitat raonablement bona i un 6% amb un nivell regular. Per aquest motiu, durant la reunió es va reclamar a l’Ajuntament que compartissin dades de la situació actual de la qualitat de l’aire a Reus.

En cas que la situació de la contaminació de l’aire no justifiqui la superfície actual de la zona de baixes emissions, la UBR i el Tomb de Reus coincideixen en el fet que s’hauria de delimitar al Tomb de Ravals, per tal de complir amb el mínim del 25% del sòl urbà sense provocar un gran impacte en la mobilitat.

«Creiem que un tema de la magnitud que representa aquesta ZBE per la ciutat i pel comerç s’hauria d’haver treballat conjuntament amb les entitats comercials de la ciutat abans de la seva aprovació», lamenten des de la UBR. Alhora proposen que s’aturi temporalment l’ordenança «fins que s’hagi assolit el màxim consens possible entre totes les parts implicades» i asseguren que emprendran «totes les accions que considerem oportunes».

Falta d’informació

Per un altre costat, l’altre punt de queixa que el Tomb de Reus va expressar durant la reunió és la falta d’informació destinada a la població de fora de Reus. «La gent de fora de Reus té molts dubtes i ens els traslladen als comerciants. Molts ens venen i pregunten que quan ja no podran entrar a Reus i no és així, però és el que pensen. Això ens preocupa als negocis», comenta el membre de la junta del Tomb de Reus.

En aquest sentit, demana que es dugui a terme una campanya informativa destinada a la gent de fora de Reus pel bé dels comerços locals: «Bona part dels nostres clients són gent de l’àrea d’influència de Reus i ara mateix pensen que no podran entrar. A més, no tot és dolent. L’ordenança té coses ben pensades com l’exempció que si vas a un pàrquing municipal et permeten entrar, però no serveix de res si la gent no ho sap».

A la vegada, la UBR també afegeix que no és bona idea que la ZBE comenci a funcionar coincidint amb la campanya de Nadal de 2025, que «concentra entre el 25% i el 40% de la facturació anual de molts negocis».