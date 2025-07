L’Ajuntament aprova el projecte de restauració ambiental d’un tram del barranc del Molí

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus té en fase d’exposició pública el projecte de restauració ambiental per millorar la biodiversitat en un tram de barranc del Molí, al creuament amb el passeig de la Boca de la Mina. El projecte preveu, entre altres actuacions la plantació de vegetació de ribera, la creació de refugis de fauna, la instal·lació de senyalització interpretativa o la creació d’un jardí de pluja. El pressupost de licitació de l’obra és de 113.415,06 euros.

El projecte s’emmarca en el projecte RENATUReus i està finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

El projecte preveu la creació d'un bosc de barranc amb la plantació d’arbres; la construcció de dos refugis per a petits rèptils, amfibis i mamífers; i construir una petita basseta aigües amunt del passeig de la Boca de la Mina.

També s’instal·laran dos plafons que expliquin, un, els aspectes més importants de l’actuació, i l’altre, el funcionament dels barrancs a Reus. Finalment, es crearà un jardí de pluja.

Daniel Rubio, regidor cap de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, afirma que «potenciar els barrancs i rieres com a corredors verds és un dels objectius del projecte de renaturalització de la ciutat, en tant que afavoreix a una millor accessibilitat i connectivitat biològica entre l’entorn urbà i el paisatge agrari i recuperant-los com a veritables connectors biològics del territori».