El jurat popular declara culpable la dona acusada de matar l'anciana que cuidava a Reus el 2022

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat la dona acusada de matar l'anciana que cuidava a Reus la nit del 20 al 21 de setembre de 2022. En la lectura del veredicte feta aquest dijous al migdia a l'Audiència de Tarragona, els membres del tribunal han considerat provat que va asfixiar la víctima amb un coixí mentre dormia i que la dona no es va poder defensar.

També han acordat que la investigada es va apropiar dels pràcticament tots els estalvis de la dona gran i que va falsificar la seva firma per fer transferències de diners als seus familiars al Paraguai. Fiscalia i l'acusació particular mantenen la petició de presó permanent revisable. La defensa, que sol·licitava l'absolució, demanarà subsidiàriament la pena mínima.

Els membres del jurat popular han considerat per unanimitat que ha quedat provat que l'acusada va asfixiar amb un coixí a la víctima mentre dormia a l'habitació del seu domicili al voltant de les 0.58h de la matinada del dia 21 de setembre de 2022. També, per unanimitat, han acordat que la causa de la mort va ser per asfíxia per sufocació per oclusió extrínseca dels orificis respiratoris. Alhora, han dictaminat que l'anciana no es va poder defensar.

En paral·lel, el jurat popular ha assegurat que ha quedat acreditat que la investigada va retirar diners del compte bancari de la víctima del 10 al 20 de setembre de 2022, apropiant-se de més de 4.000 euros. També que va enviar diners als seus familiars que viuen al Paraguai. A més, els membres del tribunal han aprovat per unanimitat que la processada va fer dues transferències per un import total de 2.000 euros, va falsificar la firma de l'anciana i va utilitzar els noms de terceres persones per fer les operacions. Finalment, han considerat que es va apoderar de la roba de la víctima.

Pel que fa a l'altre acusat, el propietari d'un locutori, els membres del jurat han considerat provat per unanimitat que va col·laborar amb la processada «amb la seva aportació essencial» perquè pogués falsificar la firma de l'anciana. Amb tot, no han aprovat per unanimitat que l'home sigui culpable de permetre que l'acusada s'apropiés dels diners de la víctima, utilitzant la identitat de terceres persones, a través dels reintegraments i enviaments de diners des del seu establiment. Tampoc han considerat provat que fos culpable de custodiar la roba de la víctima. «Provat per vuit vots a favor i un en contra, és culpable de permetre la falsificació de la firma i fer tres enviaments en el locutori», ha llegit la portaveu del jurat.

Mantenen la presó permanent revisable

Fiscalia i l'acusació particular han mantingut les seves peticions inicials. Ambdues parts consideren que l'acusada és autora d'un delicte d'assassinat amb traïdoria, comès per facilitar la comissió del delicte d'estafa/apropiació indeguda, així com d'un delicte continuat d'estafa en concurs medial amb el delicte continuat de falsificació en document mercantil i un delicte de furt. Per això, li demana presó permanent revisable pel delicte d'assassinat, cinc anys pel delicte d'estafa i dos més pel furt.

D'altra banda, el ministeri públic i acusació demanen a l'altre investigat una pena de tres anys de presó per un delicte de falsedat en document mercantil en concurs ideal amb blanqueig de capitals, així com una multa de 6.000 euros. Alternativament, fiscalia sol·licita que se'l condemni per un delicte de falsedat en document mercantil en concurs ideal amb el delicte de receptació o d'encobriment, pels quals demana dos i tres anys de presó, respectivament.

Pel que fa a la responsabilitat civil, al fiscal i l'advocat de la família reclamen a la processada que indemnitzi a cada fill de la víctima amb 75.000 euros. Així mateix, conjuntament i solidàriament amb l'altre acusat, hauran de pagar 4.000 euros pels danys morals causats als familiars. En canvi, la defensa ha mantingut la demanda d'absolució per a l'home i la pena mínima subsidiàriament per a ella.