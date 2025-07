Reus busca una fórmula legal per posar lones i protegir els comerços dels actes de foc

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Motius administratius frenen la possible solució als comerciants afectats pels actes de foc de la Festa Major. Un any més establiments del carrer Major de Reus han posat el crit al cel davant dels desperfectes causats pel correfoc, que aquest any han perjudicat la gelateria Amarena i a la botiga de roba per a dona Duet.

En declaracions a Diari Més, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, es mostra «comprensiu» amb les queixes i assegura tenir constància d’altres establiments d’altres indrets de la ciutat que pateixen la mateixa problemàtica: «Hi ha més carrers afectats i no ens podem descuidar, ja que els correfocs passen per altres carrers de la ciutat. Tenim constància d’afectacions en carrers adjacents al carrer Major o al carrer del Vidre, per exemple».

«Vull que quedi ben clar que entenem i compartim la preocupació dels comerciants afectats. Hi hem anat treballant i parlant, tot i que alguns siguin més bel·ligerants i d’altres més constructius, però ens preocupa que any rere any ens trobem amb afectacions als vidres» remarca el regidor davant de les crítiques d’alguns comerciants que assenyalen que l’Ajuntament no ha implementat cap mesura respecte a l’any passat.

Entre les línies de treball que explica que s’han desenvolupat en els darrers anys per minimitzar els riscos està «la d’estudiar quina mena de foc es fa servir per reduir el risc» i «establir un mecanisme que cobreixi tot el pas del foc». Aquesta darrera línia és la proposta tècnica per la qual, des de fa anys, la regidoria aposta; instal·lar unes lones que es puguin desplegar fàcilment per protegir els aparadors.

Responsabilitat normativa

No obstant això, aquesta opció s’ha trobat amb l’entrebanc administratiu: «Ens sembla la millor opció, però administrativament ens costa trobar una solució, perquè la responsabilitat normativa de l’Ajuntament està fixada. Per dir-ho d’una manera senzilla, amb el simple advertiment als establiments de què hi haurà un correfoc, la responsabilitat del consistori acaba».

Per aquest motiu, destinar fons públics per la protecció de locals privats es fa difícilment justificable administrativament. Precisament, per aquest motiu l’Ajuntament de Reus actualment tan sols ofereix cartons protectors: «Fins fa poc nosaltres garantíem uns cartons per protegir els aparadors i contractàvem una empresa per la seva instal·lació i això ja col·lidia amb aquests límits de la responsabilitat. Vam aconseguir que se’ns donés el permís per, com a mínim, oferir els cartons».

Així i tot, la regidoria insisteix en el fet que la solució adequada és el sistema de lones protectores tot i la dificultat administrativa i, per aquest motiu, continuen treballant «per trobar la fórmula correcta». «No volem treure’ns responsabilitat. De fet, de manera directa no som responsables, però després igualment podem ser responsables civils subsidiaris i això significa que ens acabi tocant pagar uns danys», afegeix Recasens.