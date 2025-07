L’avinguda de Salou s'incorpora al Pla d’Asfaltat per millorar la seguretat viària a Reus

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública, inicia aquesta setmana el segon paquet d’actuacions de millora de l’asfalt de la ciutat. Els treballs s’emmarquen en el desplegament tant dels plans de millora i manteniment de la via pública com dels plans de millora dels polígons industrials —que la regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement promou en col·laboració amb dels representants dels empresaris—, inclosos en el Pla d’Inversions 2025.

A més, la regidoria de Via Pública ha incorporat al Pla d’Asfaltat una actuació nova a l’avinguda de Salou, amb intervencions puntuals entre els carrers de Joan Salvat Papasseit i de Flix. Els treballs s’ha programat amb caràcter d’urgència i responen a la necessitat de millorar la seguretat viària en aquest vial, un dels punts amb més trànsit de la ciutat i on s’hi han detectat diverses problemàtiques.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que «la seva execució suposa un pas important per garantir la seguretat dels usuaris, tant de vehicles com de vianants, i per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Aquesta actuació reflecteix el nostre compromís de respondre a les demandes de la ciutadania i de prioritzar aquelles intervencions que aporten un valor immediat de millora pels veïns i veïnes».

Els dies 7 i 8 de juliol s'actuarà a la Rotonda del carrer de Recasens i Mercader amb el carrer de Victor Català. El 8 i 9 de juliol al carrer d’Antoni Fabra i Ribas. Els dies 9 i 10 de juliol al carrer de Macià Vila i la rotonda de l’estació d’autobusos. El 9 de juliol a l'avinguda de Salou, entre els carrers de Joan Salvat Papasseit i de Flix. I els dies 11 i 14 de juliol al carrer del Doctor Robert, entre la plaça de Catalunya i el carrer de la Selva del Camp.

El gruix dels treballs d’asfaltat es portarà a terme en horari nocturn per evitar afectar el mínim possible la circulació de vehicles. La pintura de la senyalització horitzontal posterior sí que es portarà a terme en horari diürn.