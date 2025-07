Reus es mulla solidàriament un cop més per l’esclerosi múltiple

Altres municipis com Altafulla, Valls o Torredembarra també s’han sumat a la iniciativaDiari Més

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

El Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple es va celebrar ahir diumenge 6 de juliol en diverses piscines de tot Catalunya. Aquesta iniciativa, que compta cada any amb l’acte simbòlic de capbussar-se a una piscina, pretén conscienciar sobre la malaltia de l’esclerosi múltiple alhora que recull donatius per la investigació.

Ahir a les 12 hores, a la piscina del Club Tennis Reus Monterols, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, junt amb altres regidors de l’Ajuntament es van llençar a la piscina en un acte institucional i de suport a la iniciativa.

Segons la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), organitzadora de l’esdeveniment, es van recaptar en tan sols la jornada de matí 1.400 euros al Reus Monterols. «La gent de Reus ha tornat a respondre a l’hora d’anar a les piscines.

Estem molt contents de com ha anat i al Reus Monterols s’ha banyat un munt de gent», afirma la coordinadora de campanyes de la FEM a la demarcació de Tarragona, Sefa Bové, que recorda que també es va dur a terme en altres indrets de la ciutat i del territori. Pel que fa a Reus, també es va celebrar a la Piscina Municipal i el dissabte 5 de juliol es va fer al Reus Deportiu.

Per un altre costat, està previst que el Club Natació Reus Ploms ho celebri el dissabte 12 de juliol. A la vegada, durant tot el mes el Louis Perruquers també comptarà amb material solidari del Mulla’t per aquells que vulguin col·laborar amb la iniciativa. A més, Bové confirma que enguany serà el primer any que l’Hospital Sant Joan col·laborarà: «Hi posarem una taula dins de l’hospital amb material, encara ho estem treballant».

Altres indrets

Entre les més de 500 piscines de tot Catalunya, es van sumar municipis de la demarcació de Tarragona com és el cas d’Altafulla, que també van fer el salt solidari a les 12 hores d’ahir a la Piscina Municipal. En paral·lel, també va ser el cas de Valls, que per animar la festa van comptar amb el Ball de la Mulassa petita, un pilar de la Colla Joves Xiquets de Valls i, per acabar, el salt solidari amb les autoritats acompanyats del nedador olímpic Santiago Esteva.

Per la seva banda, a Torredembarra van oferir una classe d’aiguagim gratuïta per tots els assistents que van participar en el salt al migdia a la piscina de la Zona Esportiva Municipal. Per tal de recaptar fons, es va decidir cobrar entrada als assistents, per tal de destinar els beneficis a la fundació.