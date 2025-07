L’IISPV i l’Hospital Sant Joan de Reus impulsen un grup de recerca pioner en infermeria

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) col·laboren en l’impuls del Grup de Recerca en Infermeria R-CUiDEM. L’objectiu principal d’aquest nou grup és el d’oferir un espai on es pugui generar i transferir coneixement centrat en l’àmbit de la infermeria, professió on la recerca no és molt comuna. La responsable de la línia de recerca R-CUiDEM i de l’àrea comunitària del CAP Marià Fortuny (Reus 5), Montserrat Boqué, reivindica que és una iniciativa «pionera»: «Hi ha una manca històrica de suport institucional en la recerca d’infermeria. És a partir dels anys vuitanta que la infermeria comença a ser una carrera universitària, és a dir, fa molt poc tot i que la professió fa molt de temps que existeix».

La línia R-CUiDEM va néixer el novembre del 2024 i Boqué comenta que «anem en bolquers. Per aquest motiu el suport de l’HUSJR és molt important, però estem contents de com anem fins ara». La voluntat és dirigir la recerca a l’atenció centrada en la persona amb totes les possibles dificultats que un pacient pot presentar i aborda tres eixos. El primer és la cronicitat i el fet de conviure amb una malaltia de llarga durada. El segon és la fragilitat, en el sentit d’entendre quines són les condicions que augmenten la vulnerabilitat de les persones, especialment en una societat cada vegada més envellida. I el tercer és la complexitat, integrant tots els factors clínics i socials que afecten el pacient.

Per tal de desenvolupar aquesta recerca, la responsable destaca que no es limitaran a donar suport als professionals de casa: «Volem fer assessorament als professionals que es volen iniciar dins del món de la recerca, donar suport al desenvolupament d’eines digitals que es puguin aplicar o a professionals que estiguin desenvolupant la seva tesi. Estem oberts a tot aquell infermer que vulgui millorar el sistema de salut, i per això fem una crida a tots els professionals del Camp de Tarragona que vulguin participar, siguin o no de l’HUSJR». A més, assegura que la infermera investigadora «no s’allunya de la cura, sinó que aprofundeix en aquesta per donar respostes sòlides i aplicables a aquelles preguntes que ens fem a peu de llit».

Preguntes que, en aquest cas, segurament hi ha tantes com infermeres i, entre els exemples que Montserrat Boqué ofereix, menciona l’àmbit assistencial: «Amb el tema dels cuidadors, ens fem preguntes de si potser no tan sols hem de cuidar al pacient, sinó també al cuidador. Hem d’investigar com podem fer perquè aquesta persona visqui una mica millor. Cuidar un pacient és molt difícil i esgotador i els cuidadors ho fan les 24 hores i si no els donem suport claudicaran. Si claudiquen, no tenim un sistema preparat per assistir a tots aquests pacients cada vegada amb més dependència». Entre altres exemples, també apunta a l’àmbit hospitalari, ja que, «tot i que avui dia les estades a l’hospital són molt curtes, requereixen unes cures molt concretes».