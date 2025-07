Aigües de Reus inicia dues obres de millora de la xarxa de sanejament i abastament

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus enceta el mes de juliol amb dues obres que tenen com a finalitat la millora de les xarxes d’abastament i sanejament, amb una la inversió que ascendeix als 306.000 € (Iva inclòs), que van a càrrec íntegrament d’Aigües de Reus. Els treballs es duen a terme als carrers de Manuel Milà i Fontanals i de Lepant.

El regidor responsable del servei, Daniel Rubio, ha volgut insistir en el fet que «tal com és habitual amb les obres de reparació i manteniment de les infraestructures bàsiques del servei, els treballs que duem a terme no representen cap despesa per als veïns dels carrers afectats, sinó que estan finançades en la seva totalitat per l’empresa municipal d’aigües».

La primera de les obres ha començat aquesta setmana i consisteix en la renovació de la xarxa de sanejament al carrer de Lepant (entre els carrers de l’Argentera i del Doctor Ferran). L’actual canonada està força deteriorada, amb la qual cosa se substitueix per un nou tub que, a més, n’augmenta la seva capacitat hidràulica. Es tracta d’unes obres que han estat adjudicades per un pressupost de 144.197 (IVA inclòs) i que tindran una durada aproximada d’un mes i tres setmanes.

D’altra banda, la setmana vinent està previst l’inici de treballs de renovació de la xarxa d’abastament al carrer de Manuel Milà i Fontanals. Concretament, les obres consisteixen en la retirada i substitució de l’actual canonada de fibrociment per una nova xarxa de foneria dúctil. El termini d’execució que s’ha previst és de tres mesos, i el pressupost és de 162.390 euros (Iva inclòs). Tot i que la distribució d’aigua potable a través de xarxes de fibrociment en cap cas compromet la seva garantia sanitària, Aigües de Reus està plenament compromesa en la seva eradicació progressiva i ja ha emprès un ambiciós programa de substitució d’aquesta mena de materials de les canonades.

Aquestes intervenció ja estaven planificades i, de fet, formen part dels plans d’inversions d’Aigües de Reus, entre les quals hi ha un ampli ventall de projectes de reparació i renovació de la xarxa d’abastament i sanejament en diversos barris de la ciutat.

«El subministrament i sanejament d’aigua d’una ciutat com Reus requereix d’inversions de forma permanent si es vol garantir un servei de qualitat, amb la qual cosa no podem baixar la guàrdia i cal anar impulsant algunes obres que són absolutament necessàries», afegeix Rubio.

A mesura que les obres es duen a terme, Aigües de Reus en comunica el seu inici als afectats i a les associacions veïnals respectives. Com és habitual en totes les obres que impulsa a la ciutat, Aigües de Reus posa a disposició dels veïns un telèfon (977 345 843) per a qualsevol consulta durant les obres i agraeix anticipadament la col·laboració veïnal, tot desitjant que les molèsties i interferències siguin mínimes durant l’execució dels treballs