L’estudi de mobilitat dels polígons de Reus es preveu que estigui enllestit a finals d’any

L’Ajuntament de Reus fa un balanç positiu del primer any del pla de millores als polígons d’activitat econòmica a la ciutat, Polígons 10, que preveu enllestir enguany la redacció de l’estudi de mobilitat. Un pla amb múltiples línies d’actuació que s’han dut a terme a diferents polígons de la ciutat amb, per exemple, l’asfaltatge de carrers o l’esporga d’arbres.

Concretament, amb un pressupost de 205.700 euros ja s’han asfaltat els carrers Recasens i Mercadé, en el tram entre els carrers Ignasi Iglésies i Víctor Català, i l’Ignasi Iglésies. «Els polígons són el pulmó econòmic de la ciutat, i per tant val la pena que l’Ajuntament hi tingui molta atenció. Molta més que la que ha tingut fins ara, perquè hi ha molta feina a fer», assevera el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus, Josep Baiges.

Una feina feta a través també de l’escolta a l’Associació Empresarial dels Polígons Industrials de Reus (APIR) que valora positivament les accions que s’han dut a terme fins ara. «Un dels objectius era generar un punt de consciència en l’administració de les problemàtiques que teníem. Quan parlem de qüestions com l’esporga semblen menors, però per la nostra activitat genera molts problemes i nosaltres no hi podem fer res, perquè ho ha de fer l’Ajuntament», apunta el representant de l’APIR, Daniel Asensio. Per aquest motiu, els arbres de diversos carrers han estat esporgats després de molt de temps sense haver-se fet.

Mobilitat

Pel que fa a mobilitat, a part de l’asfaltatge dels carrers continua en procés la redacció d’un estudi per a la millora de la mobilitat als polígons Agro-Reus, Dyna i Nirsa, que té com a objectiu reordenar el trànsit dels seus vials interns. Segons confirma el regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, s’espera tenir les conclusions de l’estudi a finals d’any, fet que permetrà executar les mesures pertinents durant l’any 2026.

Una acció que qualifiquen «d’urgent» per evitar l’actual saturació del Polígon Agro-Reus que es troba pràcticament al 100% de la seva capacitat. «Fa temps que ho reclamàvem. Hem fet una jornada de treball amb la regidoria i esperem que, en un futur, podrem parlar sobre els altres polígons», defensa Asensio.