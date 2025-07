L’Ajuntament de Reus i l’IISPV signen un protocol per impulsar la salut i la recerca al territori

L’Ajuntament de Reus i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) han signat un protocol marc de col·laboració amb l’objectiu d’establir sinergies en l’àmbit de la salut, la sanitat pública i la promoció d’hàbits saludables. L’acord, que han formalitzat l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i el director de l’IISPV, Joan Vendrell, vol reforçar especialment la detecció precoç de malalties i la resposta eficient davant emergències sanitàries.

Es tracta del primer conveni de col·laboració entre ambdues institucions i contempla, a més, la cooperació en l’organització d’activitats i projectes conjunts per promoure la salut des dels diferents departaments municipals i de l’IISPV.

El protocol també posa l’accent en la transferència de coneixement i la difusió de la recerca generada per l’Institut a través d’assajos clínics, patents, acords o la creació de startups. A més, preveu el foment de tallers i seminaris orientats a la gestió del talent i a la capacitació de professionals en noves habilitats i coneixements adaptats a les demandes del mercat laboral actual.

Una altra línia de treball del conveni és la promoció d’investigacions que donin resposta a necessitats concretes de la població i del teixit industrial, així com la creació d’aliances estratègiques per liderar projectes transformadors de caràcter territorial, amb iniciatives de ciència ciutadana.

El protocol tindrà una vigència inicial de quatre anys, prorrogable anualment fins a un màxim de quatre anys addicionals. Per garantir-ne el seguiment i la correcta execució, es crearà una comissió específica.

Aquest acord s’emmarca dins del compromís de l’Ajuntament de Reus amb la ciència, la innovació i la tecnologia, un compromís que va ser reconegut el passat mes de maig quan la ciutat va rebre el distintiu de Ciutat de la Ciència atorgat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. «La promoció de la recerca i la innovació ha d’estar al centre de les polítiques públiques com a motor de desenvolupament territorial. Així ens hi hem compromès en el Pla d’Acció Municipal 2023-2027», ha destacat l’alcaldessa Sandra Guaita.

Per la seva banda, Joan Vendrell ha subratllat la importància d’aquest tipus d’aliances: «El suport de les institucions del territori ens permet transformar el coneixement científic en solucions reals per als pacients i per a la societat. Aquesta és la missió de l’IISPV i de totes les persones que en formen part.»

La signatura d’aquest protocol coincideix amb la celebració del 20è aniversari de l’IISPV, un referent en la recerca biomèdica a les comarques tarragonines.