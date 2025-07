L’Ajuntament de Reus avança el calendari d’execució dels pisos de Riera per evitar perdre els Next Generation

Fotografia de les obres del complex Riera, en què es percep el seu avenç. S’hi estan alçant els habitatges i, soterrat, hi haurà un nou aparcament.Tjerk van der Meulen

31 de maig del 2026. És la data fixada perquè estiguin enllestides les obres associades als pisos de lloguer social del complex Riera, l’antiga Hispània, per tal que es pugui procedir a la seva primera ocupació. La Junta de Govern Local ha aprovat reduir el termini d’execució dels treballs i avançar parcialment el calendari per evitar poder perdre la subvenció dels fons Next Generation, que determinen que les actuacions finançades pels ajuts han d’haver acabat el 30 de juny del 2026.

El contracte formalitzat amb l’empresa Garcia Riera per a l’execució de l’alçament dels habitatges protegits, l’equipament municipal, la urbanització de l’entorn i l’obra civil de l’aparcament —el lot 1 del concurs públic— establia un termini d’execució de les obres de 36 mesos, a comptar des de l’acta de comprovació de replanteig i l’inici de la intervenció. El conjunt dels treballs constructius van arrencar el 20 de novembre del 2023 i, en conseqüència, es preveia el 19 de novembre del 2026 com a data de finalització.

Això no obstant, a principis del 2024, l’Ajuntament de Reus va rebre la confirmació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que s’havia concedit una subvenció de 2.091.165 euros per al finançament dels pisos de protecció oficial projectats a l’antiga cotxera d’autobusos, provinent del programa d’ajuts a la construcció d’habitatge en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançant pels fons europeus Next Generation.

Segons l’article 69.1 del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, «les obres corresponents a actuacions finançades amb càrrec a aquest programa hauran d’estar finalitzades el 30 de juny del 2026». Per aquest motiu, es va proposar la reducció del termini d’execució de les obres del complex Riera, si bé la modificació és parcial, atès que afecta la part corresponent als 48 pisos protegits i la urbanització necessària per obtenir la primera ocupació. La Junta de Govern Local va aprovar el canvi el passat 16 de maig.

En l’última Junta de Govern Local, celebrada el 27 de juny, es preveia estimar les al·legacions presentades pel contractista i aprovar la modificació parcial del contracte del lot 1. Fonts municipals apunten que les al·legacions no tenen a veure amb el calendari, sinó amb «un plànol de l’àmbit afectat», i confirmen que la data establerta per enllestir l’actuació dels habitatges és el 31 de maig del 2026.

8.100 m2 d’habitatge

El projecte del complex Riera preveu la creació de més de 8.100 metres quadrats (m2) d’habitatge, dels quals 7.700 m2 estaran destinats a pisos protegits. Això equivaldrà a 60 HPO (48 gestionats per l’Ajuntament i 12 de gestió privada) i 3 domicilis de renda lliure.

Els 48 pisos socials municipals tindran entre dues i tres habitacions, d’entre 55 i 75 m2. S’edificaran amb estructura de fusta per alleugerir les càrregues sobre l’aparcament soterrat i, alhora, reduir l’impacte ambiental de la construcció, tot reduint la petjada de carboni. La mesura permetrà reduir el temps d’obra i actuarà com a aïllament tèrmic i acústic.