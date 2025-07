L’Ajuntament de Reus implanta millores als polígons de la ciutat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha presentat un balanç del pla de millores als polígons d’activitat econòmica de la ciutat, Polígons 10, i les noves accions que es portaran a terme en els propers mesos. Fruit de l’escolta activa i de les trobades que s’han portat a terme amb representats de l’Associació Empresarial dels Polígons Industrials de Reus (APIR) i d’empreses radicades als polígons, des de l’any passat s’han portat a terme tota una bateria d’accions per adequar les infraestructures, la mobilitat i millorar la via pública.

Recentment, el consistori ha asfaltat de diversos vials del polígon Agro-Reus a través de l’empresa Alfaltecno Obras y Servicios SA amb un pressupost de 205.700 euros. Concretament, s'ha actuat a diversos trams del carrer Recasens i Mercadé i el carrer Ignasi Iglésies.

Al carrer Recasens i Mercadé també s’estan portant a terme tota una sèrie de mesures per millorar la mobilitat i la seguretat. Aquestes millores consisteixen en la construcció de nous passos de vianants, l’ampliació i millora de les voreres fins a l’Estadi Municipal, la construcció d’una nova rotonda al carrer Recasens i Mercadé amb Víctor Català i la construcció de dues noves plataformes per la parada del bus als dos costats del vial.

D’altra banda, es troba en procés de redacció un estudi per a la millora de la mobilitat als polígons Agro-Reus i zona Nord que comprèn els polígons Granja Vila, Dyna i Nirsa per tal de reordenar el trànsit dels vials interns del polígon; reconfigurar aquelles seccions de carrer que fruit dels sentits únics poden acollir més estacionament o donar més espai a la circulació de bicicletes; proposar la modificació de les rutes de transport públic per donar un millor accés als polígons i millorar la senyalització vertical i horitzontal. Aquest estudi es va licitar a l’empresa Intra Ingeniería de Tráfico per un import de 17.545 euros.

Adequació del carrer Alguer amb Pitiüses

Una altra de les accions que es portaran a terme en breu serà l’adequació del carrer Alguer amb Pitiüses per millorar la connexió amb l’aparcament que es troba en aquesta zona.

Tot i que aquest espai d’aparcament es veu molt a prop, des del polígon Dyna resulta inaccessible generant problemes d’aparcament i tràfic intens a la zona. El projecte per portar a terme aquesta connexió, que implicarà la pavimentació del carrer, enllumenat i senyalització, ja ha estat licitat a l’espera de la seva redacció i la posterior licitació de les obres.

Esporga i neteja

Aquests darrers dies s’ha portat a terme, en el marc del contracte de poda, l’esporga de l’arbrat del carrer Santiago Russinyol entre Recasens i Mercader; Antonio Rubio i Lluch, Ferrer i Guardià, Joaquim Ruyra, Marçà i Joan Alcover; i està previst al carrer Capçanes, Cornudella de Montsant; i Víctor Català.

D’altra banda, la neteja de tot el polígon Mas de les Ànimes s’ha incrementat amb una freqüència setmanal, cada dijous.