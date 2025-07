L'Ajuntament de Reus crea la nova Oficina del Padró i trasllada el Servei de Població

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus crea la nova Oficina del Padró com a oficina d’atenció especialitzada en matèria d’empadronament i població. El nou servei s’ha ubicat a l’edifici d’Hisenda i Recursos Generals del carrer de Sant Llorenç, on comparteix espai d’atenció ciutadana amb el SAIC, el Serveis d’Atenció i Informació al Contribuent.

La nova oficina d’atenció, s’adscriu al Servei de Població que fins ara es trobava a les dependències de l’Antic Hospital i que es reubica a l’edifici d’Hisenda i Recursos Generals. Aquest servei es reforça amb quatre persones més directament destinades a l’atenció ciutadana per millorar el servei que fins ara es donava i agilitzar tots els tràmits.

Les persones interessades a empadronar-se, aconseguir un volant d’empadronament o qualsevol altre gestió relacionada amb població, de forma presencial, ja no s’han d’adreçar a l’OAC sinó a les noves oficines del carrer de Sant Llorenç.

Manel Muñoz, tinent d’alcaldessa i regidor delegat de l'àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern, afirma que la «creació de la nova oficina ha de suposar una millora notable del servei. No només millorem l’espai on està ubicat, sinó que el fem molt més accessible i reforcem de forma considerable l’atenció a les persones. És un redimensionament dels recursos destinats a l'atenció ciutadana i al volum de tràmits que gestiona per millorar el servei i garantir els drets de la ciutadania».