ERC Reus referma la seva «lleialtat institucional» a la coalició de govern

ERC va aprofitar que s’acaba de superar l’equador del mandat per fer el seu balanç de l’acció de govern. La primera tinent d’alcaldessa, Noemí Llauradó, va expressar que la «lleialtat institucional és màxima» amb els socis de la coalició, que l’entesa «és bona» i que els projectes «es consensuen» per perseguir «l’objectiu compartit» de «millorar la vida dels reusencs». «Continuem compromesos amb governar aquesta ciutat; tant de bo la poguéssim liderar, però de moment aportem el nostre granet de sorra», va afegir. Això no obstant, els regidors republicans sí que van compartir que existeixen certes dissonàncies.

L’edil de Bon Govern, Transparència i Participació, Montserrat Flores, va cridar a la «reflexió» en matèria de polítiques feministes i LGTBI+, que «abans» es treballaven de manera transversal i «hauríem d’estar treballant-hi de manera molt eficaç i concreta». Flores també afegí que hi ha deures «en matèria de memòria històrica a l’hora de reconèixer i reparar l’àmbit dels camps de concentració en el primer franquisme». Per la seva banda, el regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, va mencionar que qüestions com l’atenció sanitària i social o l’envelliment actiu generen «interrogants i inquietuds».

Així i tot, Esquerra va sintetitzar la seva anàlisi amb el lema Ambició. Reus. Futur. «Som peça clau per transformar la nostra ciutat i anar construint aquest Reus», va apuntar Llauradó, tot remarcant la «vocació de govern» del partit. Fent un repàs de les actuacions que han encapçalat els departaments dels republicans, el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, va referir-se al Centre Catòlic com a «nou obrador escènic Presó 13». Marina Berasategui, edil en cap de l’àrea d’Urbanisme, subratllà que es vol millorar el servei d’autobús per als instituts perquè les línies actuals no s’ajusten «prou bé» a les necessitats dels alumnes. Així mateix, Flores va esmentar que «passat l’estiu» hi haurà novetats referents als Pressupostos Participatius.