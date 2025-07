L’entorn de l’ICASS convoca una concentració un any després del tancament de la residència

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

El 10 de juliol del 2024, els últims usuaris van abandonar la Residència de Gent Gran de Reus, l’ICASS. Un any més tard, el seu entorn no ha defallit del compromís de fiscalitzar el desenvolupament del projecte de rehabilitació. Treballant per constituir-se com a associació, familiars i extreballadors han convocat una concentració «informativa» el dijous 10 de juliol, a les 19.30 hores, a les portes de la residència, per criticar la manca d’avenços visibles i reclamar a les administracions públiques que reafirmin el seu compromís amb la reobertura 100% pública de l’equipament.

L’Associació Residència Gent Gran de Reus Reobertura 100% Pública ha redactat una carta oberta en què critica el «conte» que estan protagonitzant les institucions davant del fet que «no s’ha fet res i no sabem quan es farà alguna cosa». Els familiars i usuaris es pregunten si les «presses» pel tancament de la residència eren «totalment interessades» i «quins interessos ocults amagaven».

Així mateix, els preocupa que, una vegada completada la intervenció, l’equipament acabi sent privatitzat. «La Residència ICASS de Reus és una necessitat vital i no podem permetre la seva desaparició», remarquen Tarsicio Ros i Josep Maria Descarrega, que actuen com a portaveus. Per tot plegat, demanen a tothom que se sumi a les seves reivindicacions, «ja que tots ens fem grans i som mereixedors d’uns serveis públics de qualitat».

Diari Més s’ha posat en contacte amb el Departament de Drets Socials per actualitzar en quin punt es troba la rehabilitació de la Residència de Gent Gran, però al tancament de l’edició no ha obtingut resposta. Això no obstant, el Govern de la Generalitat de Catalunya ja va explicar el maig que «el procés segueix el seu curs i mantenim l’estimació inicial que ja vam donar fa setmanes, que els treballs podrien durar uns quatre anys». L’executiu català té previst destinar 14 milions d’euros a la reforma integral de l’immoble.

Per la seva banda, sí que hi ha hagut moviment constatable dintre de l’Ajuntament de Reus. La regidora en cap de l’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez, va detallar el darrer ple que «en tot moment estem treballant i fent seguiment de la situació de la Residència ICASS» i va avançar que «ben aviat tindrem novetats dels avenços sobre els terminis de la reobertura de la residència, fruit del treball d’aquest Ajuntament i la Generalitat».

De fet, la qüestió es va posar sobre la taula durant les visites institucionals protagonitzades pel president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, a la ciutat, i es preveu mantenir obertes les línies de contacte.

Cartes a l’equip de govern

En paral·lel, el portaveu Tarsicio Ros ha enviat cartes dirigides a l’alcaldessa, Sandra Guaita; la regidora de l’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez; la primera tinent d’alcaldessa, Noemí Llauradó; i la portaveu d’Ara Reus, Dolors Vázquez, per denunciar la situació de «deixadesa i abandonament» que senten que estan vivint les famílies.

Es tracta d’una reacció davant la presumpta negativa de l’equip de govern a la proposta de declaració presentada per Junts per Reus a la Junta de Portaveus del 18 de juny per «un compromís ferm de l’Ajuntament de Reus amb la reobertura de la Residència ICASS».

Ros pregunta als responsables polítics «on són» els 14 milions d’euros que s’havien compromès a invertir per a la reforma i rehabilitació de l’equipament i «què hi ha darrere de tot això». A més, expressa sentir que el consistori «es desentén d’una necessitat vital per a la ciutat de Reus i comarca».