La Marià Fortuny pretén obrir el seu espai de fabricació digital a Reus

L’Escola Marià Fortuny disposa d’una classe diferent. L’Aula FaigLabMF és un espai destinat a la creació de projectes per aportar solucions innovadores als reptes del món real, mitjançant les possibilitats educatives de la fabricació digital. El centre anhela, però, compartir les eines amb el seu entorn, tant la comunitat educativa com el veïnat.

La directora, Núria Sabaté, explica que l’aula ja és «de fàcil accessibilitat per al públic general», precisament amb la visió que «si algun veí o associació necessita puntualment tallar cartons o gravar, puguem posar a la seva disposició aquestes màquines», ja que aquesta mena d’operacions requereixen un cost i una logística notables. «Seria bonic que se’n pogués aprofitar molta més gent», expressa.

Per obrir les portes del FaigLab, serà necessari concretar els detalls amb l’Ajuntament, per exemple, per determinar com seria la gestió si s’habilita fora de l’horari lectiu. «Penso que estarà de cara amb la idea d’obrir espais escolars perquè els pugui utilitzar la ciutadania», comparteix Sabaté.

En aquests moments, els esforços del consistori se centren en el projecte de conversió del pati de l’Escola Marià Fortuny —i tres centres educatius més— en un refugi climàtic «i esperem que quan la gent pugui entrar al pati, el següent pas sigui el FaigLab». Així i tot, recentment s’han instal·lat els punts d’electricitat que calien a l’aula «i, amb una dotació de l’escola, ja l’hem adequat i està preparada», conclou la directora.

Programa FAIG

L’habilitació del FaigLab forma part del programa experimental Fent per Aprendre, Imaginant Globalment (FAIG) del Departament d’Educació de la Generalitat, que pretén impulsar canvis pedagògics profunds i fomentats en la recerca, envers la creació de nous entorns d’aprenentatge que situïn l’alumnat com a protagonista actiu i compromès per abordar els desafiaments socials actuals i els reptes de futur, tot emprant la metodologia «maker».

Per tirar endavant la iniciativa, es van facilitar al centre eines com una talladora làser, un plotter de tall, impressores 3D, bolígrafs de creació 3D, ordinadors i una brodadora i es va formar el professorat. «Enriqueix molt l’aprenentatge», valora Sabaté. Menciona el fet que els estudiants puguin prototipar i dissenyar en tres dimensions els seus projectes.

Per exemple, en el passat, es va utilitzar per pensar com es podia generar ombra al pati per mitigar els efectes de la calor o per calcular els nivells de soroll als passadissos. Principalment, empren l’aula la comunitat de grans i els mestres, perquè hi ha estris delicats i es necessita maniobrar-los amb cura i atenció.