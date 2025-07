Ja estan a la venda les entrades i abonaments pels concerts de l'Accents al Teatre Fortuny

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest dimarts a les 11 h s'ha obert la venda d'entrades per als quatre concerts que el Festival Accents portarà aquesta tardor al Teatre Fortuny de Reus. Les entrades es podran adquirir a través del web www.teatrefortuny.cat, a les taquilles del teatre i per telèfon al 977 010 659.

La gran novetat d'aquesta edició és la possibilitat d'adquirir un abonament amb un 20% de descompte per a aquells espectadors que comprin entrades per als quatre concerts programats: Andrea Motis (11 d'octubre), Soleá Morente (28 de novembre), Pau Vallvé (29 de novembre) i Maria del Mar Bonet (12 de desembre).

La dotzena edició de l'Accents s'obrirà a Reus amb el debut d'Andrea Motis al festival en un concert en format íntim amb trio, en què presentarà noves composicions influïdes pels singer-songwriters anglosaxons i la cançó d'autor llatinoamericana. Pau Vallvé hi portarà el seu nou disc Agorafília, en un directe que combina electrònica, rock i intimitat, amb una posada en escena innovadora.

Soleá Morente presentarà Sirio B, el seu nou treball produït per Guille Milkyway (La Casa Azul), una fusió de flamenc i pop electrònic amb lletres introspectives i ritmes ballables. El cicle es tancarà amb el concert especial de Maria del Mar Bonet, que celebra els 50 anys del mític recital a l'Olympia de París, revisitant un repertori històric amb nova formació i disc recentment publicat.

Entrades de Lo Submarino i Teatre Bartrina

Les entrades per als concerts de la dotzena edició del Festival Accents al Teatre Bartrina de Reus ja són a la venda. El cicle inclou quatre propostes destacades amb Judit Neddermann i Pau Figueres (9 de novembre), Alba Carmona (22 de novembre), Quimi Portet (5 de desembre) i Maika Makovski (13 de desembre). Les entrades es poden adquirir a través del web oficial del teatre (www.teatrebartrina.cat) i també a www.festivalaccents.cat, on trobareu tots els detalls dels concerts.

Lo Submarino de Reus tornarà a ser un dels epicentres més vibrants del Festival Accents 2025 amb una programació carregada de rock i energia. Amparanoia (24 d’octubre), Sex Museum (21 de novembre), Obscure – The Cure Tribute Band (22 de novembre) i Niña Coyote eta Chico Tornado amb Els Nata (6 de desembre) formen part del cartell d’aquesta edició a la sala. Les entrades per aquests concerts ja es poden comprar a www.codetickets.com amb preus promocionals per a les primeres 100 localitats disponibles.