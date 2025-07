La Guàrdia Urbana de Reus suma 173 agents i s’acosta a l’objectiu dels 182 abans del 2027

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus compleix fins ara amb els terminis d’augment de la plantilla de la Guàrdia Urbana de Reus i s’acosta a la xifra objectiu de 182 agents, establerta en un acord a finals del mandat anterior. Un compromís que, tot i el canvi de govern, es va mantenir i plasmar en el Pla d’Acció Municipal 2023-2027 en el punt 1.10.1.5 i es van fixar com a objectiu aconseguir els 182 abans del 2027.

Amb les darreres incorporacions d’agents de la Guàrdia Urbana, que el passat dia 20 de juny van tancar la seva etapa a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el cos suma ja un total de 173 agents aquest mes de juliol. Tenint en compte que a juliol de 2023, just després d’iniciar l’actual mandat, el cos comptava amb 153 efectius, significa que en els darrers dos anys les incorporacions han permès sumar una vintena d’agents i tan sols en queden 9 per assolir l’objectiu establert pel govern municipal.

«Hem de comptar que, a la vegada que s’incorporen nous agents, es jubilen d’altres i no sempre els processos de convocatòria finalitzen amb totes les places cobertes. Així i tot, estem complint amb un dels nostres compromisos i el complirem abans del 2027», remarca la regidora de Seguretat i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, que confia plenament en aquest compromís. Unes convocatòries que, a part del procés de selecció, també inclouen que els agents han de superar el curs a l’ISPC, amb una exigència que la regidora assegura que és igual d’alta que en qualsevol altre cos policial.

Per una altra banda, des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) valoren també «molt positivament» el desenvolupament de «l’acord adoptat fa tres anys» i que, fins i tot, s’està «millorant» perquè «s’està arribant a la ràtio pactada abans de temps». «Segons conversacions amb l’equip de govern, la voluntat és de superar el nombre d’agents d’aquest acord, arribant a aconseguir la ràtio marcada des de la Unió Europea», afirmen fonts de CSIF al Diari Més.

Per un altre costat, admeten que «des de CSIF s’està treballant amb Recursos Humans en un nou acord per millorar les condicions laborals de la plantilla, ja que s’haurien quedat una mica desfasades. Les negociacions han estat positives fins ara, però encara queda llimar alguns punts de desacord, els quals esperem resoldre en les setmanes vinents».

Lleugera reculada

No obstant això, la confiança en assolir els objectius va fer que el govern, durant la festa patronal de la Guàrdia Urbana de Reus per Sant Miquel de l’any passat, afirmés que l’objectiu dels 182 agents s’assoliria abans del previst, concretament, abans de l’any 2026. Per tal d’aconseguir-ho, es va fer una modificació de l’oferta pública per ampliar la convocatòria de places amb la voluntat d’aconseguir la fita.

No obstant això, aquesta promesa ha quedat en dubte a causa que les convocatòries per agents de la Guàrdia Urbana no han aconseguit cobrir totes les places obertes. Tot i que Vázquez afirma que encara seria possible arribar-hi, comenta que no tot depèn de l’Ajuntament: «S’està fent una feina molt intensa tant des de la regidoria com des del departament de Recursos Humans de l’Ajuntament. La voluntat era arribar-hi i posem els mitjans per fer-ho, però hi ha un procés selectiu i hem de respectar la seguretat jurídica també per garantir el millor servei». Alhora, continua confiant en el fet que el 2026 la Guàrdia Urbana de Reus comptarà amb 182 agents.

Millora del material

La regidora de Seguretat i Convivència reivindica que les línies d’acció des de la regidoria pel que fa a la Guàrdia Urbana han estat dues; l’ampliació del capital humà del cos policial i la dotació de nou material tecnològic. Per complir amb aquest segon compromís, durant els dos anys de mandat s’ha treballat en diverses qüestions com el desenvolupament del Pla de Videovigilància, amb la instal·lació de múltiples càmeres en indrets com la plaça del Víctor o el Parc del Lliscament, la implementació d’una aplicació mòbil de seguretat compartida entre municipis o la creació d’una nova Unitat d’Investigació d’Accidents.