Els Fons Nuclears inclouran ajuts per a nous autònoms i per a regants de les àrees d'impacte

L'òrgan de govern dels Fons de Transició Nuclear ha aprovat nous ajuts per als autònoms i els regants, en la reunió ordinària que s'ha celebrat al Consell Comarcal del Baix Camp, a Reus, aquest dimarts. En concret, per «fomentar» l'emprenedoria, l'any que ve s'obrirà una convocatòria per a nous autònoms que es donin d'alta dins de les àrees d'impacte nuclear.

D'altra banda, també es destinaran 13 MEUR per a les comunitats de regants de la zona I i II del PENTA, «per accelerar la modernització dels regadius» fins al 2028. El secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, ha assenyalat que amb els recursos dels Fons Nuclears, el cost de les noves infraestructures passarà del 15% al 4% per als regants.

El secretari d'Empresa ha detallat que treballen amb la previsió de recaptar entre 60 i 70 milions d'euros per als Fons Nuclears, la meitat de l'impost que es cobra a les centrals, i que són els que s'han de destinar «a les diferents polítiques per mitigar la desaparició dels llocs de treball i la desaparició de les plantes nuclears». Els recursos de 2024 i 2023 estan «totalment assignats». La primera convocatòria es va repartir majoritàriament als ajuntaments -en una convocatòria excepcional-.

Enguany, tot i que la pròrroga pressupostària designa 23 milions d'euros als Fons de Transició Nuclear, s'ha obert la convocatòria empresarial amb 35 milions d'euros, s'han destinat recursos a ajuts alimentaris i a suport a les cooperatives i també al projecte de la central hidroelèctrica reversible de Riba-roja d'Ebre i s'acaba d'aprovar una partida de 13 milions d'euros de les pròximes anualitats per a modernitzar regadius. «Per tant, ara deuen quedar uns 10 milions d'euros pendents d'assignació, però que tenim previst, que els pròxims òrgans de govern, acabin d'assignar», ha explicat Jaume Baró.

35 MEUR per a empreses

El secretari d'Empresa i Competitivitat ha destacat que aquest dimarts s'ha obert la convocatòria per repartir 35 milions d'euros dels Fons Nuclears, un 20% de la recaptació de l'impost aproximadament, a empreses de l'àrea nuclear d'Ascó i Vandellòs. Baró ha recordat que hi ha tot el mes de juliol per optar als ajuts i que els consells comarcals i els ajuntaments, i també des d'Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, es faran «moltes sessions» informatives a l'empresariat. Es distribuiran per projectes de noves inversions; de generació de llocs de treball; de digitalització i transició ecològica; de creixement; d'emprenedoria d'alt valor afegit, i cooperatius entre companyies.

«Disposar d'aquests ajuts accelerarà el creixement i la diversificació d'empreses, i que siguin previsibles i recurrents en els anys següents serà molt bo. Perquè és un missatge d'activitat econòmica, perquè podran planificar les seves inversions i podran canalitzar la seva ambició en aquest territori, que és el que busquem», ha destacat el secretari. Des d'Empresa recorden que els Fons Nuclears han de servir perquè, quan tanquin les centrals, es minimitzi la pèrdua de llocs de treball, que seran uns 3.000, aproximadament.