CUP i Junts lamenten la retirada d’una estelada de l’Ajuntament de Reus

La CUP i Junts per Reus han lamentat que es retirés una estelada que dos joves van desplegar al balcó de l’Ajuntament de Reus després de l’última Tronada de la Festa Major de Sant Pere, just en el moment que s’entonava Els Segadors.

Els cupaires qualifiquen l’actuació del personal de seguretat d’un «intent de censura», però destaquen la reacció dels assistents a la plaça del Mercadal. La cap de l’oposició i portaveu de Junts, Teresa Pallarès, expressa que «l’actuació dels serveis de seguretat de l’Ajuntament va ser absolutament desproporcionada, una censura injustificada i un atac a la llibertat d’expressió». Per tot plegat, Pallarès demana a l’alcaldessa, Sandra Guaita, «que demani disculpes».

ERC, membre de l’equip de govern, ha manifestat, al seu torn, que va interessar-se pel benestar dels joves i per si havien estat retinguts. El grup municipal reitera «el nostre ferm compromís amb la llibertat del poble català» i afirma que «continuarem defensant que, en qualsevol expressió col·lectiva, hi ha d’haver lloc per a la llibertat i per als símbols que representen la voluntat d’un poble». La Guàrdia Urbana va acabar identificant els menors, així com el grup que havia intentat fer entrar una estelada gegant dins de l’Ajuntament.