Comencen els treballs de neteja i restauració de la base del monument al general Prim de Reus

L'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública, ha iniciat aquest dimarts els treballs de neteja i restauració de la base de pedra del monument al general Prim, a la plaça del mateix nom. Donades les característiques dels treballs a realitzar i pel fet de tractar-se d’un element patrimonial, es treballs s'ha encarregat a una empresa especialitzada, Rècop, que executa les obres amb un pressupost de 9.400 euros. La previsió és que l’actuació s’allargui aproximadament un mes.

El pedestal de pedra presenta contaminats superficials com restes de pol·lució i una pintada vandàlica, així com zones afectades per deteriorament que requereixen intervenció per a la seva restauració i conservació.

Els treballs consistiran, entre altres, amb la neteja de superfícies amb tècniques no agressives, consolidació i reintegració de zones deteriorades d’estuc i morters tradicionals, reompliment d’esquerdes i reparació de fissures mitjançant materials compatibles, aplicació de tractaments hidrofugants per protegir la pedra i l'estuc, treballs de reintegració cromàtica puntual amb veladures al silicat, aplicació de pintures naturals i compatibles amb criteris històrics. i neteja general.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que «tenir la ciutat neta i al dia comporta també tenir net i en condicions el patrimoni; i més encara tractant-se d’us espai i un element tant emblemàtics de la ciutat com són la plaça i el monument a Prim».

Pla de xoc de neteja d’estiu

La regidoria de Via Pública i l’empresa concessionària del servei de neteja viària, Reus Net, posen en marxa aquest dimarts el pla de xoc de neteja intensiva dels barris de la ciutat. El pla s’activa ara, a l’estiu, quan les necessitats de neteja es veuen especialment incrementades com a conseqüència d’un ús més intensiu de la via pública.

Aquest servei, que s’havia fet de manera extraordinària, es va estrenar l’any passat amb caràcter permanent per programar cada estiu, gràcies a l’ampliació del contracte de recollida de residus i neteja viària aprovada l’any passat.

El pla de xoc es porta a terme als barris de més alta densitat de població i amb un ús més intensiu de la via pública. Arriba a 20 barris de la ciutat: Carrilet, Muralla, Mare Molas, Sol i Vista, Gaudí, Mas Iglesias, Montserrat, Carme, Sardana, Fortuny, Horts de Miró, Pastoreta, Monestirs, Immaculada, Juroca, Niloga, Lepanto, Mas Pellicer, Mas Abelló i Sant Josep Obrer.

El servei consta d'un equip humà de 8 persones, i enguany estrena maquinària amb un dels dos equips d’hidronetejadora amb cúpula de neteja intensiva local per aigua. Igualment compta amb un equip d'escombrada dual, un equip d'escombrat mecànic de voreres, un equip de fregat mecànic i un equip d'escombrat manual amb vehicle auxiliar.