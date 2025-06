Jutgen una dona per matar l'anciana que cuidava i robar-li gairebé tots els estalvis a Reus el 2022

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest dilluns una dona acusada de matar l'anciana que cuidava a Reus el 20 de juliol de 2022. Fiscalia li demana presó permanent revisable per un delicte d'assassinat amb traïdoria i 7 anys i 2 mesos per un delicte continuat de falsedat en document mercantil en concurs medial i per furt.

Segons el ministeri fiscal, l'acusada va asfixiar la víctima amb un coixí mentre dormia, fet que li va impedir defensar-se. Durant deu dies abans, va retirar diners del compte bancari de la víctima, va fer compres amb la seva targeta i transferències de diners a través d'un locutori a familiars i persones del seu entorn. La investigada va robar-li més de 8.500 euros, deixant-la amb 15 euros al banc.

En el judici, amb jurat popular, també s'hi jutja un altre home que està acusat d'un delicte continuat de falsedat en document mercantil en concurs medial amb un delicte de blanqueig de capitals, per ajudar l'altra processada a fer les transferències a través d'un locutori. La fiscal li sol·licita 3 anys de presó. Pel que fa a l'acusació particular, que representa la família de la víctima, demana peticions similars al ministeri fiscal. Per contra, la defensa sol·licita l'absolució perquè considera que no hi ha proves que certifiquin la causa de la mort -per asfíxia per oclusió extrínseca dels orificis respiratoris.

En la primera sessió, que continua en marxa, ja han declarat diversos testimonis, entre ells comerciants de la zona on vivia la dona morta i una amiga de la processada.