L’última Tronada de Sant Pere omple el Mercadal i es veu marcada per la polèmica de l’estelada

La plaça del Mercadal de Reus s’ha omplert de gom a gom aquest diumenge al vespre per viure un dels moments més esperats de la Festa Major: l’última Tronada de Sant Pere 2025. A les 19.30 hores, el seguici festiu, les autoritats i centenars de reusencs i reusenques s’han congregat per acomiadar el patró amb un gran esclat de pólvora i música. L’ambient ha estat marcat per l’emoció i la intensitat d’una diada calorosa però multitudinària.

El bust de Sant Pere ha desfilat pels carrers del centre, acompanyat per la Banda Simfònica de Reus, el seguici i les autoritats, fins a arribar a la plaça del Mercadal. Allà s’ha viscut la ballada conjunta dels grups festius i, seguidament, l’última Tronada, que ha omplert el cel de fum i soroll enmig d’ovacions i crits de «Visca Sant Pere!».

Polèmica per estelades

El punt polèmic de la tarda ha arribat quan dos joves han desplegat una estelada des del balcó de l’Ajuntament. Un membre de seguretat els ha fet retirar-la i la plaça ha respost amb una sonora xiulada a l’acció. Segons fonts municipals, tant els joves com un altre grup de nois que ha intentat entrar una estelada gegant des de la plaça han estat identificats per agents de paisà de la Guàrdia Urbana de Reus (GUR). La majoria eren menors d’edat. L’incident no ha anat a més i la celebració ha continuat amb normalitat.

Joves amb l’estelada al balcó de l’Ajuntament abans que el membre de seguretat els fes retirar-la.Cedida

L’acció ha generat reaccions a les xarxes. La CUP de Reus ha criticat l’actuació amb un missatge a X (Twitter): «L’Ajuntament de Reus intenta censurar el desplegament d’una estelada al balcó, però el clam popular respon al crit d’independència. El PSC censura, el poble respon».

Dia de Festa Major

La jornada ha començat de bon matí amb les matinades del Ball de Diables, el Toc de Festa i els avisos pirotècnics. El matí ha continuat amb el lluïment del seguici festiu, la diada castellera dels Xiquets de Reus i les primeres tronades. A la tarda, la missa solemne a la Prioral i el Seguici Festiu han estat el preludi d’aquesta cloenda espectacular. La festa encara ha continuat amb les últimes ballades de gegants i bestiari, l’encesa de la Víbria i el Drac, la carretillada final i el concert de mitjanit amb Banda Neon i DJ Nàtura a la plaça de la Llibertat.