L’exposició permanent del Museu d’Art i Història de Reus presentarà una obra de Mir

L’exposició permanent del renovat Museu d’Art i Història de Reus, que continua el seu procés de remodelació, comptarà amb un quadre de Joaquim Mir. En concret, de l’obra Ermita de Sant Blai, del 1907 i que representa un dels edificis més identificatius del paisatge de l’Aleixar. Ho farà gràcies a la donació del col·leccionista i empresari Joan Artur Roura i Comas, que l’ha cedit al Museu de Reus en contracte de comodat a llarg termini. La peça ja va estar exposada a la ciutat el 1999, durant la mostra Reus 1900. Segona ciutat de Catalunya, i «ara torna per a quedar-s’hi a llarg termini», va expressar el regidor de Cultura, Daniel Recasens.

Ermita de Sant Blai va ser creada emprant la tècnica del pastel sobre paper. Mir és un dels màxims exponents del corrent paisatgista de la pintura catalana de finals del segle XIX i la primera meitat del XX, influenciat profundament per l’Escola d’Olot i, específicament, per Joaquim Vayreda.

La relació del pintor amb el Baix Camp es remunta a principis del segle XX. Va estar ingressat a l’Institut Pere Mata entre el 1905 i el 1906, fruit d’una crisi nerviosa. Mentre es recuperava, va residir entre l’Aleixar i Maspujols i «això el va acabar captivant, enamorat d’aquests paisatges», detallà Recasens. En conseqüència, s’hi quedà fins al 1913. En el cas concret de la capital de comarca, va teixir amistat amb figures com Hortensi Güell i Lluís Domènech i Montaner i, de fet, dissenyà el patró per al mosaic que presideix l’escala de la Casa Navàs, tal com es va descobrir l’any passat.

Per la seva banda, Roura va expressar la voluntat «que les obres del país tornin a ser al país». «Quan veig obres catalanes fora, sento satisfacció perquè han estat conservades, però, a la vegada, un sentiment de ‘quina llàstima que això no ho puguem gaudir tots’», va compartir. Per aquest motiu, va apuntar que «qualsevol oportunitat de col·laborar amb el Museu de Reus, la ciutadania de Reus i la comarca, ho faré satisfet», tot obrint la porta a continuar treballant plegats en un futur. «Que siguin els inicis d’una col·laboració en pro de la cultura catalana», va tancar. Recasens va destacar la «voluntat de descentralitzar l’art» del col·leccionista.