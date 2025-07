Adif completa la construcció de dos passos inferiors de la nova estació de Reus Bellissens

Viies baixades on hi ha el calaix del pas urbà.Adif

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Adif avança segons el calendari previst en la construcció de la nova estació de Reus Bellissens, en completar una important fita en el seu desenvolupament: l’acabament dels dos passos inferiors, el que unirà les andanes i el nou pas urbà de la ciutat.

En concret, aquest mes de juny s’ha completat la clava del pas inferior construït sota les vies per unir les dues noves andanes, amb els que connectarà mitjançant escales i ascensors.

Vista aèria de la futura estació Reus-Bellissens.Adif

També el nou pas inferior urbà de ciutat, finançat per l’Ajuntament de Reus i que, sota l’estació, connectarà el Campus Universitari de Bellissens amb el carrer Jaume Vidal i Alcover i l’estació d’autobusos, garantint així la integració urbana del ferrocarril i la intermodalitat.

En paral·lel, avancen els treballs de les fonamentacions per al suport de les andanes de la nova estació, de 220 m de longitud i 5 m d’ample. Aquestes andanes comptaran amb marquesines per a resguard de viatgers d’uns 90m de longitud. S’hi sumarà la gran marquesina que cobrirà tot el complex de l’estació, unificant tots els mòduls que conformaran l’estructura.

Posteriorment, s’impulsarà la construcció de les embocadures dels passos inferiors (escales, rampes i ascensors), es completaran les andanes, es renovaran els pals que sustenten la catenària al pas de l’estació (cable d’alta tensió suspès sobre les vies del qual els trens prenen l’energia per a circular) i es desplegarà la llosa de suport de l’edifici de l’estació.

Recreació virtual de com s’espera que quedi la futura estació de Reus-Bellissens.Cedida

Impuls a la mobilitat sostenible de proximitat

Amb una inversió total d’uns 10 milions d’euros i en el marc del pla Transformem Rodalies, la nova Reus Bellissens és estratègica per a la mobilitat sostenible de proximitat a la província de Tarragona.

L’estació, que s’aixeca al sud-est de la ciutat, entre les de Reus i Vila-seca, reforçarà la multimodalitat de la localitat, connectant-la amb Rodalies del Camp de Tarragona i els serveis regionals de Catalunya; atenent així les demandes actuals i futures de la mobilitat de viatgers, ja que se situa al costat d’una zona de recent construcció, en la que s’ubiquen el Campus Universitari de Bellissens de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Hospital Universitario Sant Joan de Reus, el Tecnoparc i l’Institut Roseta Mauri, entre d’altres.

Imatge de la futura estació Reus- Bellissens.Adif

La nova estació s’ha configurat com una terminal moderna, integrada per mòduls arquitectònics diferenciats. A més, inclou una àrea d’accés per als vianants, connectant amb àrees urbanes reservades per a parada de vehicles, taxis i autobusos, i integrand espais per a nous models de mobilitat sostenible.

Aquesta actuació compta amb finançament europeu dels Fons NextGenerationEU.