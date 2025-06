MaserGrup adquireix Holle Baby Food, referent en alimentació infantil

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

MaserGrup ha anunciat una nova inversió estratègica adquirint a la companyia suïssa Holle Baby Food, un referent mundial en alimentació infantil orgànica i biodinàmica, pionera internacional en productes amb certificació Demeter. Aquesta inversió forma part del pla d’expansió internacional del hòlding empresarial MaserGrup en categories amb un alt valor afegit. D’aquesta manera, es vol posicionar al grup com a actor clau en el segment de l’alimentació infantil saludable i sostenible.

L’adquisició de Holle Baby Food s’emmarca dins del pla d’inversió a Europa que va iniciar durant el segon semestre de l’any 2023, en aquell moment adquirint el Costa Concentrados Levantinos a Espanya, una empresa especialitzada en begudes vegetals. A més, va continuar amb l’obertura, en el mateix centre productiu, de la fàbrica de Fruselva especialitzada en alimentació infantil. «Aquesta inversió representa una aliança a llarg termini, amb una marca que comparteix els nostres valors de qualitat, sostenibilitat i compromís amb la salut des dels primers anys de vida dels nadons», afirma el president i fundador de MaserGrup, Xavier Martínez i Serra. Segons el president, l’objectiu de la companyia és «acompanyar i enfortir el desenvolupament de Holle Baby Food sense comprometre la seva identitat ni els seus estàndards assolits al llarg dels 90 anys de la companyia». A més, aquest «nou escenari» pretén comportar «millores en capacitats industrials, d’innovació i distribució global» per portar la seva proposta a «noves geografies».

Concretament, la col·laboració contempla una inversió significativa durant els pròxims cinc anys a través de diverses mesures orientades a aconseguir l’èxit a llarg termini. Entre elles, hi ha l’ampliació del catàleg de Holle amb noves línies de productes, una inversió intensiva en recerca i desenvolupament i establir estructures conjuntes d’innovació per portar noves idees al mercat amb més rapidesa. A la vegada, cal tenir en compte que Holle continuarà operant amb el seu equip actual dirigit per Anne Mutter, a la seu central a Suïssa, format per més de 60 persones, el qual es beneficiarà a partir d’ara dels recursos estratègics, industrials i comercials de MaserGrup.