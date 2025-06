Les dones moren més per insuficiència cardíaca que els homes a Catalunya per desconeixement dels símptomes

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La insuficiència cardíaca és la tercera causa de mort en dones i la cinquena en homes. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística de 2023, 11.233 morts femenines es van produir per aquesta patologia, que en el cas dels homes van ser 7.721 morts. Una de les causes és que la malaltia apareix en dones de més edat i amb més malalties, però també pel «desconeixement» dels símptomes que tenen les dones a l'hora de reconèixer un infart, i que retarda l'atenció mèdica.

El 6,2% de la població de Tarragona i el 7,1% de Terres de l'Ebre pateix alguna malaltia coronària. Són dades per sobre de la mitjana de Catalunya que se situa en el 6,1%. El 30è Congrés de la CAMFiC a Reus posa el focus en el «biaix de gènere» d'aquestes patologies.

El biaix de gènere i els efectes en la salut es debat en el 30è Congrés que la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) que ha començat aquest dijous a la Facultat de Medicina de la Universitat de Reus i s'allarga fins al dissabte. La CAMFiC alerta que només el 39% de les dones és capaç de reconèixer els signes d'un infart agut de miocardi, a diferència del 57% dels homes. Això incrementa el temps de resposta «crític». Les dones triguen una mitjana de 238 minuts a buscar atenció mèdica, mentre que els homes ho fan en 90 minuts. Aquest retard contribueix a un pitjor pronòstic i més complicacions.

També es considera que hi ha factors de risc comuns que afecten més les dones que els homes com la hipertensió arterial (HA), el colesterol, la diabetis (DM2), o el tabac, però no se'n fa un seguiment adequat. Les dones pateixen malalties cardiovasculars amb tensions arterials més baixes que els homes, no són immunes als efectes del LDLc (colesterol dolent), o es diagnostiquen més tard d'hipercolesterolèmia familiar i «són infratractades». La CAMFiC alerta que les dones amb diabetis i fumadores tenen un 25% més de risc d'infart que els homes.

Canvis hormonals i risc cardiovascular

També s'assenyala que l'embaràs, la menopausa precoç i la menopausa produeixen canvis hormonals i metabòlics que poden incrementar el risc cardiovascular. Per exemple, la primera regla molt precoç, la síndrome d’ovari poliquístic -associat a un 30% més de risc cardiovascular-, les malalties autoimmunes com lupus eritematós o artritis reumatoide, les complicacions en l'embaràs com hipertensió gestacional, la diabetis gestacional, la preeclàmpsia o infertilitat, o la menopausa precoç augmenten progressivament el risc de malaltia cardiovascular cada any que avancen.

Menys rehabilitació

Les dones menors de 50 anys també apliquen menys «mesures de prevenció secundària» i tenen «més dificultats per accedir a la rehabilitació cardíaca». La CAMFiC alerta que se les deriva «menys» a aquests programes «amb clars beneficis» després de patir un infart i moltes que hi accedeixen abandonen el tractament per la impossibilitat de conciliar-lo amb les responsabilitats familiars. Des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària es proposa «desenvolupar i consolidar alternatives urgentment», com la rehabilitació cardíaca telemàtica, per garantir que més dones puguin seguir aquests programes «essencials per a la seva recuperació».