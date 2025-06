Els Gegants de Reus, en versió ‘Armand’

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

Els ganxets més petits ja tenen un nou llibre per afegir a la seva col·lecció de La Reus Petita. Es tracta del volum dedicat als Gegants, que l’il·lustrador Armand ha presentat aquesta primavera.

Seguint la idea de la col·lecció, l’il·lustrador ha retratat, amb el seu particular estil, les cinc parelles de gegants de Reus. «És veritat que els he humanitzat una mica», admet. «Encara que són un reflex humà, normalment els veiem estàtics, només es mouen quan ballen, i per això els he volgut afegir una gestualitat que els acosti una mica a la gent». Tot plegat, assenyala l’autor, «treballant a partir d’una gràfica fresca i una mica insinuada».

El llibre fa 15x15 cm, està imprès a color i amb les vores arrodonides, pensat per als més petits de la casa. Cadascun dels gegants es presenta en una doble pàgina vertical, acompanyat d’un element d’aprenentatge. Es tracta d’un regle perfecte perquè la canalla pugui prendre les mides del gegant i dels objectes que porta. A la contracoberta del llibre els petits lectors trobaran diverses peces concretes que han de mesurar.

Com amb el primer volum de la col·lecció, l’Armand ha treballat establint aliances amb llibreries i comerços de Reus, que han assumit les funcions de mecenes del projecte, impulsant-ne la producció. D’aquesta manera, detalla l’autor, assumeixen també el rol de promotors de la cultura local. Concretament, es tracta d’El Barato i les llibreries Gaudí, Galatea i Abacus.

La Reus Petita és la continuació de l’exitosa trilogia La Tarragona Petita (Bestiari, Nanos i Gegants), que estava exhaurid, però de la qual enguany se n’ha fet una reedició, també mitjançant les aliances amb els comerços locals (en aquest cas Adserà, Abacus Tarragona, Amb-art, La Capona, El Soterrani, Ràdio Brey i l’Hamaca).

De totes dues col·leccions, a més, se n’ha editat una col·lecció de làmines amb els protagonistes dels llibres, perquè la canalla –o els més grans– puguin decorar les seves cases.

Encara que no en vol avançar massa detalls, l’Armand confirma que ja està treballant en un nou volum. «Serà el dels Balls de Tarragona, però no compto que pugui estar abans de Santa Tecla».