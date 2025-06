Comerciants reusencs denuncien danys en els aparadors causats pels actes de foc

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Un any més els actes de foc de Sant Pere tornen a causar incomoditat als comerciants del carrer Major. Els afectats consideren insuficient que l’única solució que els dona l’Ajuntament sigui la instal·lació de cartons per protegir els aparadors que ells mateixos han d’instal·lar. No obstant això, durant la jornada del passat dimarts ja hi va haver desperfectes presumptament provocats pels actes de foc en establiments com la gelateria Amarena o la botiga de roba Duet.

«Cap solució nova. Ans al contrari, cada cop hi ha més problemes. Abans ells s’encarregaven de portar els cartons i tapar i ara t’ho fas tu i això suposa encara més feina. A més, de l’any passat a aquest no hem vist cap intent de fer alguna cosa», afirma l’encarregat de l’Amarena, Alexandre Juárez, a la vegada que assenyala els danys causats en el vidre de l’establiment. «Tot i que havíem col·locat els cartons, hi ha hagut danys. No entenem com pot passar una cercavila i no haver-hi una persona controlant si ha passat alguna cosa», lamenta l’encarregat, que estima que «només el vidre» tindria un cost d’uns 3.000 euros.

Per la seva banda, fonts de ReusCultura afirmen a Diari Més que «s’ha posat sobre la taula, des de fa molt de temps, la proposta que s’entén que hauria de resoldre aquesta situació a través de la millor fórmula. Malgrat els avenços en aquesta proposta, no acaba de trobar el desenvolupament administratiu necessari a causa del context normatiu i de procediment en tant que vigent i aplicable». Aquesta proposta serien unes lones protectores que es podrien desplegar i després recollir per evitar desperfectes causats pels actes de foc. Des de l’Ajuntament afirmen ser conscients «de la diversitat de situacions i les dificultats amb què pot trobar-se algun establiment, i hi ha el convenciment que tothom entén de la mateixa manera la importància de la cultura d’arrel tradicional. Així que es continua oferint, com sempre s’ha fet, les eines que estan a l’abast abans, durant i després de tots els actes».