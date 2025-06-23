Sant Pere
La presidenta de l’Institut Català de les Dones, convidada d’honor de Sant Pere 2025
També han fet públics els abanderats i els diferents convidats a encendre les tronades d'enguany
Sònia Guerra López, secretària general del Departament d’Igualtat i Feminisme i presidenta de l’Institut Català de les Dones, serà la convidada d’honor de la Festa Major de Sant Pere 2025. Així ho han anunciat aquest matí l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, i el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, que també han fet públics els abanderats i els diferents convidats a encendre les tronades d'enguany.
Aquest dilluns, 23 de juny, a les 18 h, hi haurà la hissada de la bandera de Reus al punt més alt del pinacle major del Campanar. Com a convidats enguany hi haurà els Campaners de Reus.
Demà dimarts, 24 de juny, s'inicia oficialment la Festa Major i s'encendrà la primera tronada. El pregoner d'aquest Sant Pere 2025 és Josep Maria Casas, propietari de la botiga El Barato de Reus, que serà l'encarregat de l'encesa.
El dimecres, 28 de juny, és el dia de les Solemnes Completes. La convidada d'honor, Sònia Guerra López, encendrà la segona tronada de la festa i participarà en tots els actes solemnes de la vetllada. L'alcaldessa de Reus ha convidat també per aquest dia el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Ernest Roigé i Savall, i els alcaldes i alcaldesses de la comarca. Els abanderats seran Sergi Guillén, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Reus, amb motiu del seu 180è aniversari; Noèlia Moliner, directora Escola Rubió i Ors, amb motiu del seu centenari, i Eva Crivillé, directora de l’Institut Salvador Vilaseca, amb motiu del seu 50è aniversari.
El dia de Sant Pere, 29 de juny, encendrà la tronada del matí, a les 11 h, Marcos Massó, president de la Federació d’Associacions de Veïns de la ciutat, en representació de totes les entitats veïnals de Reus.
Joan Vendrell, director de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, amb motiu del seu 20è aniversari de recerca al territori; Cesca Guinovart, membre de la Junta de la Secció Excursionista del Centre de Lectura, amb motiu dels 125 l'any vinent, i Jordi Garcia, entrenador del primer equip d'hoquei del Reus Deportiu, seran els abanderats convidats a participar a la Professó Solemne de Sant Pere, que s'iniciarà a les 19.30 h. Quan la imatge de Sant Pere arribi a la plaça del Mercadal i se situï al davant de l'Ajuntament, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major. En aquest cas, seran l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, i el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, els responsables d'encendre-la.