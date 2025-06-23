Corpus
L’Àliga de Reus estira les ales a tan sols una setmana de Sant Pere
El ball de l’Àliga va ser un dels moments àlgids de la Professó d’ahir
Corpus va celebrar ahir un dels seus moments més emocionants; la Professó. El seguici festiu va sortir en cercavila des de la casa consistorial per oferir les ballades tradicionals. Els nans encapçalaven la comitiva, fent saltirons i xocant els cinc amb els infants congregats a banda i banda.
Els gegants i la mulassa els seguien, a ritme constant i acompanyats del redoblament de tambors. Finalment, tancava la comitiva la més festiva de totes, l’Àliga. Al so de la banda que l’acompanyava, va tornar a lluir el seu plomatge daurat ballant i fent girs àgils, precisos i al ritme de les palmes del públic.
Reus
Les millors imatges de la Processó de Corpus de Reus
Redacció
La comitiva va descendir per la plaça Mercadal per després baixar el carrer Major fins a acabar a la plaça de Sant Pere, just davant les portes de la Prioral. Tota la comitiva menys l’Àliga van continuar el camí, mentre que aquesta es va plantar davant les portes de l’església, esperant el seu moment mentre la petita plaça s’omplia ràpidament de veïns.
L’espera es va allargar més de mitja hora fins que, finalment, les portes de la Prioral de Sant Pere es van obrir de bat a bat i van sortir-ne les confraries de la ciutat, desfilant amb els ciris i els estendards sota l’atenta mirada de l’àliga daurada.
Finalment, quan aquests van travessar la plaça, els membres de l’àliga van fer espai al voltant de l’au perquè aquesta obrís les seves majestuoses ales en un ball lent i cerimoniós que prescindia dels habituals girs vertiginosos. Finalment, l’Àliga de Reus va acabar la dansa inclinant-se davant la Prioral, en un gest solemne.
Catifes i vermut
Per un altre costat, els vianants van poder gaudir durant el matí d’ahir d’una de les tradicions típiques de Corpus, les catifes. Fetes pel centre de la ciutat i amb objectes naturals, les catifes decoraven els carrers amb vistosos i lluents colors, cridant l’atenció de la població que s’aturava a veure com les muntaven.
Al carrer Monterols s’hi van col·locar entitats com l’Agrupació d’Associacions de la Setmana Santa de Reus, la Confraria de la Verònica o la Parròquia de Sant Joan Baptista. A la Mercadal, en una catifa gegant s’hi concentrava la Mulassa, els Gegants de Reus, l’Hoquei Reus i el Reus Futbol Reddis. I, per acabar, al Fossar Vell hi havia ubicada la Congregació Mariana.
Per un altre costat, i enmig dels actes previs a la Festa Major de Sant Pere, el Ball de Diables de Reus va dur a terme un «Vermut Diabòlic» al migdia a la plaça de la Farinera amb l’acompanyament del DJ Ceba. En la línia iniciada en els darrers mesos per part de l’entitat, la colla vol consolidar nous espais de trobada i activitat festiva oberts a tota la ciutat. Per aquest motiu, esperen poder convertir aquest esdeveniment en una cita fixa dins del calendari de Sant Pere.