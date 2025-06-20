Futura consellera delegada de FuneCamp
Montserrat Flores: «Comença el període de servei i, a la vegada, la construcció d’un FuneCamp que es pugui anar ampliant»
La futura consellera delegada de FuneCamp analitza el camí recorregut per arribar a l’entrada en funcionament de la funerària supramunicipal, just aquest dissabte, i la possible ampliació
Ha costat arribar fins aquí.
«Ha costat perquè hi havia molts factors en paral·lel que havien de confluir. El primer, evidentment, era el polític: posar-se d’acord per poder fer aquest projecte conjuntament els quatre ajuntaments. I els administratius, tenint en compte que ens movem en una doble dimensió: les administracions i l’empresa són públiques, però actuem en un àmbit mercantil i amb la seva normativa. Hem seguit els passos escrupolosament. Avui, al ple, tindrà lloc l’última de les accions públiques, que en el cas de Reus és la declaració de FuneCamp com a mitjà propi per poder gestionar el Cementiri. No podíem deixar cap peça en suspens, totes havien d’avançar a la vegada. Dissabte, a les 00:00, FuneCamp comença a prestar servei».
Quins beneficis aportarà a Reus, si ja hi havia Serveis Funeraris Reus i Baix Camp?
«Reforçar el servei. El servei públic és un concepte que com més n’hi ha, més fort és. A Reus no ens agrada ser l’únic servei públic funerari del sud de Catalunya. Primer, perquè vol dir que altres municipis no poden gaudir dels seus avantatges, però també perquè en aquest món de competència en el qual ens movem, en el qual hi ha empreses privades molt més grans, no ens agrada ser un únic lloc resistent. Volem ser un lloc creixent i compartir-ho. Com amb més municipis del nostre entorn ho puguem compartir, menys en risc està el servei públic. També permetrà rendibilitzar millor l’equip i l’estructura».
I a Vila-seca, Salou i Constantí?
«En el cas de Constantí, és evident, perquè no tenia sala de vetlles. Entrarà en funcionament coincidint amb FuneCamp. Començaran amb una sala de vetlla al municipi i amb gestió pròpia. Salou i Vila-seca seran gestors d’allò que passarà a les seves instal·lacions. No tenir-ne una gestió pública dificultava l’atenció a la ciutadania. Pel que fa a la població, la diferència és claríssima. Començarà a gaudir d’un servei funerari que només està pensat com a servei funerari, no amb un guany empresarial».
La població de Reus notarà alguna diferència?
«No. L’única cosa que notarà serà que progressivament els nostres espais aniran retolats amb el nom de FuneCamp. La voluntat de Reus és mantenir allò que tenim perquè ens ha donat molt bon resultat».
Es preveu ampliar FuneCamp amb més municipis?
«Hi ha interès. L’expedient l’havien començat quatre municipis i s’havia de posar en funcionament amb els quatre. Això no es podia alterar. Ens han anat preguntant ‘i ara?’. En algun d’aquests casos, ja hem començat a parlar seriosament. Ara ja els podem explicar quin és el recorregut que han de fer per sumar-se a l’empresa. Sí que hi haurà novetats d’ampliació en el futur, en uns mesos».
Finals d’estiu?
«Una miqueta més».
Abans d’acabar l’any?
«Jo crec que sí. Som molt prudents. L’empresa ja està creada. Ara hem de crear un procediment nou, que és per a aquells municipis del nostre entorn, que són diversos, que han mostrat el seu interès, què és el que han de fer. No és tan senzill com signar un conveni. S’han de sumar a una empresa pública i aquesta s’ha d’ampliar, també. Ara acaba el període de construcció de FuneCamp, comença el període de servei de FuneCamp i comença, a la vegada, un segon període, que és la construcció d’un FuneCamp que es pugui anar ampliant amb els ajuntaments que han mostrat interès».
Quants municipis s’hi han interessat?
«Hi ha graus d’interès molt diversos. Des de ‘i això?’ a ‘nosaltres volem ser-hi’».
S’han trobat amb l’oposició de l’empresa privada. Han tingut por que FuneCamp no tirés endavant?
«Els recursos judicials es responen amb arguments jurídics. Els pròxims mesos, afrontem les compareixences i hi anem confiats que els arguments estan molt ben treballats. En cap cas ens han presentat escrits d’al·legació amb algun aspecte que no haguéssim contemplat. Hi anem amb humilitat i, a la vegada, tranquil·litat».