Municipal
L’Ajuntament de Reus aprova el reglament municipal d’artistes al carrer
També s'ha aprovat concedir una Menció Honorífica Municipal a Pere Prats Sobrepere i a l’Institut Salvador Vilaseca
El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 20 de juny de manera definitiva el reglament municipal d’artistes al carrer, la normativa que ordena i regula l’activitat dels i les artistes de carrer a la via pública de Reus; i estableix les condicions per a dur a terme aquesta activitat.
D’acord al reglament, tindran la condició d’artistes de carrer totes les persones majors de 16 anys, que a títol individual o en grup, duen a terme una activitat de caire creatiu o artístic, de petit format, a la via pública. En aquest sentit, ho seran els pintors, dibuixants i caricaturistes sobre suports provisionals; músics i cantants; artistes gestuals, actors i actrius, rapsodes, monologuistes, titellaires i artistes de circ així com els i les artistes interdisciplinaris/àries.
Per interpretar artísticament als carrers de Reus, caldrà tenir l’acreditació corresponent, prèvia alta al registre municipal d’artistes. Aquest és un registre administratiu que l’Ajuntament crearà amb l’objectiu de fomentar, de manera ordenada, la interpretació artística i de qualitat als carrers de la ciutat.
Només les persones incloses al Registre Municipal d’Artistes al Carrer estaran autoritzades, prèvia reserva, en els Punts d’Actuació habilitats a tal efecte.
El registre permetrà tenir un cens actualitzat dels i les Artistes al Carrer i llurs propostes; agilitzar el seguiment dels i les intèrprets i els grups; ajudar a l’adjudicació dels torns corresponents dins els Punts d’Actuació autoritzats; garantir la correcta difusió dels artistes al carrer i llurs propostes i servir d’eina de diagnosi per a la captació de talent creatiu.
Per poder actuar a la ciutat de Reis caldrà que la proposta artística presentada ha de ser original. En cap cas aquestes propostes poden fomentar el sexisme, la violència, la xenofòbia ni qualsevol altre tipus de discriminació ni contravindre els drets establerts a la Carta dels Drets Humans.
Les franges horàries permeses per a la interpretació artística a la via pública seran, amb caràcter general, les compreses entre les 10.30 hores a 13.30 hores i de 17.30 hores a 20.30 hores.
Presa possessió d'Aleida López
Aleida López ha pres possessió com a regidora de l’Ajuntament de Reus durant la sessió plenària municipal d'avui. En la mateixa sessió s'ha donat compte de l’adscripció de López al grup municipal de la CUP. López substitueix a Arnau Martí de la qual el ple de l’Ajuntament va prendre coneixement de la seva renúncia com a regidora en la sessió del passat 25 d’abril.
Mencions honorífiques
A més, durant la sessió s'ha aprovat concedir una Menció Honorífica Municipal a Pere Prats Sobrepere i a l’Institut Salvador Vilaseca. La menció a Pere Prats Sobrepere, il·lustrador, dissenyador gràfic i periodista reusenc, es concedeix en reconeixement a la seva trajectòria i continuada activitat com artista en el camp del disseny gràfic en àmbits molt diversos, excel·lint de manera especial, en el món de la literatura infantil i juvenil on ha esdevingut un dibuixant de referència.
El reconeixement a l’Institut Salvador Vilaseca de Reus, posa en valor la seva tasca educativa i d'ensenyament secundari, i de forma especial per celebrar enguany el seu 50è aniversari.
Les mencions es lliuraran amb la resta de guardons de la ciutat en un acte institucional durant les festes de Misericòrdia.