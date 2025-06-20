Habitatge
Inicien la modificació del plantejament urbanístic per fer nous habitatges a Reus
Es permetrà l'ús d'habitatge protegit en planta baixa d'edificis
El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres l’inici de la tramitació de la modificació del planejament urbanístic com a pas previ per poder fer nous habitatges.
L’acord recull quatre modificacions: una a l’entorn de l’antiga comissaria de la Guàrdia Urbana al carrer de Roser, per conservar i rehabilitar l’immoble i poder-hi construir allotjament dotacional; dues als carrers del Ball de Diables i Vilafortuny, que permetran la construcció de 129 habitatges amb protecció pública i que l’Ajuntament presentarà a la primera convocatòria de la reserva pública de solars destinats a HPO que promou la Generalitat; i la darrera que permetrà l’ús d’habitatge protegit en planta baixa d’edificis en determinades situacions.
La modificació de l’ordenació del sòl on s’emplaça l’antiga comissaria al carrer del Roser, 67, permetrà mantenir l’edifici existent i destinar-lo a equipaments comunitaris públics, i la qualificació al sistema d’equipaments permet la possibilitat de destinar el futur equipament a allotjament dotacional, entre altres usos. El planejament urbanístic vigent actualment preveu l’enderroc de les edificacions existents. La modificació comporta preservar els valors històrics i culturals, rehabilitar l’edifici existent i afavorint la regeneració urbana.
Pel que fa als solars situats al carrer del Ball de Diables, 1 i Vilafortuny, 36 per destinar-lo a la construcció d’habitatge de protecció pública, en conjunt permetran la construcció de 129 habitatges. Els dos solars formen part del paquet que l’Ajuntament posarà a disposició de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Primera convocatòria de reserva pública de solars destinats a HPO.
Finalment, la modificació normativa permetrà per regular l’ús d’habitatge en plantes baixes dels edificis. Suposa una actualització de la normativa per regular l’ús d’habitatge en planta baixa en determinades circumstàncies, i per donar resposta a la demanda d’habitatges amb espais d’ús compartit. L’objectiu és incrementar el parc d’habitatges amb protecció pública i alhora donar resposta a la demanda d’habitatges amb espais d’ús compartit, segons expliquen des de l'ajuntament.